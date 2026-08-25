उत्तराखंड में मिलावट-जमाखोरी पर चल रहा चाबुक, अभियान तेज

त्योहार के मौसम में मिलावट व जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में सरकारी मशीनरी ने जांच अभियान तेज कर दिया है. जिलाधिकारियों से एक सप्ताह तक अभियान चलाने के लिए कहा गया है. मॉनिटरिंग का जिम्मा मंडलायुक्तों को दिया गया है.

राज्य सरकार के निर्देश पर सोमवार को हर जिले में जांच अभियान संचालित किया गया. जिला प्रशासन ने खाद्य संरक्षा एवं औैषधि प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सैपल लिए. कई दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए और सडे़-गले या फिर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट करा दिया गया. टीम खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ ही चीनी की जमाखोरी और घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग की बारीकी से जांच कर रही है.

चमोली जिले में तीन सैंपल लेकर उन्हें परीक्षण के लिए लैब भिजवाया गया. एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री पाए जानेे पर दो दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया. साथ ही, संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया गया. दो कंपनियों की सामग्री का लेबल पैकेजिंग एवं लैबलिंग रेगुलेशन के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. संबंधित निर्माताओं को नोटिस दिया जा रहा है.

रूद्रप्रयाग जिले में टीम ने 12 दुकानों का निरीक्षण कर छह सैंपल भरे. छह दुकानों में एक्सपायरी डेट का सामान मिलने पर दुकानदार को चेतावनी दी गई और सामान नष्ट कर दिया गया. अल्मोड़ा जनपद में दो मिठाइयों के सैंपल लिए गए. वहीं, बागेश्वर जनपद में आठ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया और तीन सैंपल लिए गए. पिथौरागढ़ जनपद में दो सैंपल लिए जाने की सूचना दी गई है. चंपावत जिले में जांच अभियान एक अगस्त से चल रहा है. वहां पर अभी तक 21 स्थानों पर निरीक्षण किया गया है. इनमेें दस जगहों पर सैंपल लेकर उन्हें लैब भेजा गया है. सर्वे के लिए तीन सैंपल लिए गए हैं.

देहरादून में भी सोमवार को जिला प्रशासन ने जांच अभियान चलाया. इस दौरान 11 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए. तीन प्रतिष्ठानों को व्यवस्था मेें सुधार के लिए चेतावनी दी गई. जनपद में एक अगस्त से अभी तक 70 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 48 सैंपल एकत्रित किए गए हैं. सर्वे के लिए 20 सैंपल अलग से लिए गए हैं. 11 दुकानदारों को सुधार के लिए नोटिस दिया गया हैै. इसके अलावा, एडीएम कोर्ट में चार वाद दर्ज कराए गए हैं.

हरिद्वार में जांच अभियान 17 अगस्त से चल रहा है. अभी तक वहां पर 47 व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण का 27 सैंपल भरे गए हैं. दस दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं. इसके अलावा, विभिन्न कोर्ट में चार मामले दर्ज कराए गए हैं.

पौड़ी जनपद में सोमवार को दस सैंपल लिए गए. इनमें से छह सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं. धारा 36 के तहत एक वाद स्वीकृत किया गया है. नैनीताल जनपद में दस दुकानों का निरीक्षण कर छह सैंपल लिए गए. इन्हेें जांच के लिए लैब भेजा गया है. एक सैंपल सर्वे के लिए लिया गया है. एक प्रतिष्ठान में साफ सफाई न पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया, जबकि दस किलो मिठाई मानकों के अनुरूप न होने पर नष्ट कराई गई.

टिहरी जनपद में भी सरकारी मशीनरी सक्रिय रही. सात व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर छह सैंपल एकत्रित किए गए. उत्तरकाशी जिले में सोमवार को कुल 15 स्थानों पर निरीक्षण किया गया और चार सैंपल लिए गए. बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बिक्री के एक मामले में नोटिस जारी किया गया.