UP के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देगी सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. सीएम योगी ने लखनऊ में 3,446 प्राविधिक सहायकों एवं 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति-पत्र का वितरण कार्यक्रम में कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी.

लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले छह महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्त अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह देने जा रहे हैं.

सीएम योगी ने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हुई. आज के दिन में ऐसा करना एक चैलेंज है. उसमें भी बिना भेदभाव के, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है. जब हम बिना भेदभाव के अभ्यर्थियों का चयन करते हैं, तो उसका फायदा प्रदेश को मिलता है.

सीएम ने बताया 10 साल की सरकार ने कितनी नौकरी दी?

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान हमारी सरकार ने 9 लाख 30 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता. एक भी नियुक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है.

उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2017 से पहले नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था तो चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का खानदान वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल जाता था. नौजवान भटकता रहता था, रिजल्ट नहीं आता था और अंत में कोर्ट को स्टे लगाना पड़ता था. समय और उम्र खराब होती थी युवाओं की.

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CM ने दावा किया कि लोग मानते थे कि ये युवा किसी काम के नहीं हैं क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं थी. गलती युवाओं की नहीं, बल्कि आयोगों में बैठे भ्रष्ट लोगों और सरकारी तंत्र में बैठे राजनेताओं की थी. हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी जमीन-आसमान दिखाने का काम करेंगे.