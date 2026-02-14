हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन विस्तार को मंजूरी, सीएम योगी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन विस्तार को मंजूरी, सीएम योगी ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

Noida Metro News: केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दी है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Feb 2026 03:54 PM (IST)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन विस्तार को मंजूरी दे दी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्वीकृति को ऐतिहासिक बताया है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, "नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन) के विस्तार को मिली स्वीकृति नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी पर मिलने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज नोएडा मेट्रो (एक्वा लाइन) के विस्तार को मिली स्वीकृति नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय है.

'परियोजना से लाखों यात्रियों को होगी सुगमता'

उन्होंने बताया कि बॉटनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर-142 तक बनने वाली यह 11.6 किलोमीटर लंबी परियोजना लाखों यात्रियों के लिए आवागमन को अत्यंत सुगम बनाएगी. इस विस्तार में 08 नए एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे और बॉटनिकल गार्डन एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में उभरेगा.

सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार

योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, यह निर्णय न केवल क्षेत्रीय विकास को गति देगा, बल्कि नोएडा को देश के प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हब के रूप में और सशक्त करेगा. उन्होंने इस दूरदर्शी और जनहितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. इस विस्तार से आने वाले दिनों में यात्रियों को सुविधाएं होंगी.

इस रूट पर बनाए जाएंगे 8 नए स्टेशन

केंद्रीय कैबिनेट ने सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो के नए विस्तार को आधिकारिक मंजूरी दे दी है. यह जाम और प्रदूषण से भी बड़ी राहत दिलाएगा. करीब 2,254 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना चार साल में पूरी होगी. इस रूट पर 8 नए स्टेशन होंगे. इससे आईटी प्रोफेशनल, छात्रों और मरीजों का सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा. यह विस्तार नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जाएगा. यह विस्तार नोएडा के शहरी विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

Published at : 14 Feb 2026 03:54 PM (IST)
