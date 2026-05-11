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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा के बरसाना में अधिवक्ता को बंधक बनाने का आरोप, पुलिस ने छुड़ाया

मथुरा के बरसाना में अधिवक्ता को बंधक बनाने का आरोप, पुलिस ने छुड़ाया

Mathura News In Hindi: मथुरा के बरसाना में अधिवक्ता दिवाकर शर्मा ने पूर्व चेयरमैन के बेटे पर अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें मुक्त कराया.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 11 May 2026 12:05 PM (IST)
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मथुरा के बरसाना क्षेत्र में रविवार (10 मई) को कथित दबंगई और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया. अधिवक्ता एवं पेट्रोल पंप संचालक दिवाकर शर्मा ने पूर्व चेयरमैन और उनके परिजनों पर अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट करने तथा धमकाने का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अधिवक्ता को मुक्त कराया.

जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर दिवाकर शर्मा किसी कार्य से बरसाना से कोसी की ओर जा रहे थे. आरोप है कि इसी दौरान तीन से चार गाड़ियों में सवार लोगों ने उनकी कार को रोक लिया और मारपीट करते हुए उन्हें जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया. इसके बाद उन्हें पूर्व चेयरमैन बलराज के आवास पर ले जाया गया.

पूर्व चेयरमैन के बेटे पर लगा अपहरण का आरोप

दिवाकर शर्मा का आरोप है कि पूर्व चेयरमैन बलराज के बेटे गोपाल और अन्य लोगों ने उनका अपहरण किया. उनका कहना है कि कोठी पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने रिवॉल्वर दिखाकर धमकाया और एक कोरे कागज पर जबरन अंगूठा लगवा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही बरसाना और आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने विरोध जताते हुए पूर्व चेयरमैन की कोठी को चारों ओर से घेर लिया. मौके पर मौजूद लोगों ने घटना के वीडियो भी बनाए, जिनमें अधिवक्ता के कपड़े फटे होने और मदद की गुहार लगाने का दावा किया जा रहा है.

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पुलिस पूरे मामले की कर रही जांच

सूचना मिलने पर थाना बरसाना पुलिस मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोठी के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत में गेट नहीं खोला गया. करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद पुलिस अंदर पहुंची और अधिवक्ता को बाहर निकाला. पुलिस ने मौके लगभग 40 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है तथा लाठी-डंडे भी बरामद किए हैं. हालांकि कुछ लोग मौके से फरार होने में सफल रहे.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामला जमीन और रास्ते के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि दिवाकर शर्मा ने अपने पेट्रोल पंप के पास से बलराज की जमीन के लिए रास्ता दिया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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Published at : 11 May 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Mathura News Kidnapping News UP NEWS CRIME
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