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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: PNB बैंक में हेराफेरी मामले में CBI की एंट्री, FIR दर्ज

ग्रेटर नोएडा: PNB बैंक में हेराफेरी मामले में CBI की एंट्री, FIR दर्ज

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर पाई शाखा में ग्राहकों के खातों में हुए करोड़ो की कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) करेगी.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 31 Oct 2026 12:50 PM (IST)
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पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर पाई शाखा में ग्राहकों के खातों में हुए करोड़ो की कथित हेराफेरी मामले की जांच में अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की एंट्री हो गई है. CBI ने अब इस शाखा के विभिन्न बचत और सावधि जमा खाताधारकों के करोड़ों रुपये के कथित हेरफेर के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (गाजियाबाद) ने PNB के नोएडा मंडल के मुख्य प्रबंधक की ओर से 23 अक्टूबर को भेजी गई लिखित शिकायत के आधार पर बृहस्पतिवार को मामला दर्ज किया है. यह शिकायत ‘सेक्टर पाई’ शाखा की एक कर्मचारी और कुछ अन्य खाताधारकों के खिलाफ की गई थी.

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बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया है कि संबंधित शाखा की ही एक महिला कर्मचारी ने अन्य बैंक अधिकारियों की यूजर आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया था. ID के जरिए आरोपी ने ग्राहकों के बचत और सावधि जमा खातों से रकम निकाली थी. 

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BNS के तहत मामला दर्ज

सीबीआई ने प्राथमिकी में शाखा की कार्यालय सहायक दीपांशी, खाताधारक आशुतोष पाठक और कुछ अज्ञात लोक सेवकों तथा निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया है. इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी और लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा, प्राथमिकी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं.

कैसे हुआ था धोखाधड़ी का खुलासा?

PNB ने अपनी शिकायत में कहा है कि कथित धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब 16 सितंबर को एक खाताधारक अपने खाते से हुए 3 संदिग्ध निकासी लेनदेन की शिकायत लेकर शाखा प्रबंधक के पास पहुंची. बैंक के अनुसार, अब तक विभिन्न ग्राहक खातों से 10.24 करोड़ रुपये की अनधिकृत निकासी का पता चला है. आरोप है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस धनराशि का गबन किया गया. शिकायत के मुताबिक, धोखाधड़ी की वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए शाखा में खातों और लेनदेन का मिलान किया जा रहा है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 31 Oct 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Greater Noida News CBI
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