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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र: बीजेपी MLA का व्हाट्सएप नंबर हैक, की पैसे की मांग, FIR दर्ज

सोनभद्र: बीजेपी MLA का व्हाट्सएप नंबर हैक, की पैसे की मांग, FIR दर्ज

सोनभद्र जिले में सदर क्षेत्र से  बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे का व्हाट्सएप नंबर हैक हो गया है. नंबर हैक कर कुछ लोगों से पैसे मांगने की बात सामने आई है. पुलिस ने इस मामले पर जानकारी दी है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सदर क्षेत्र से  बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे का व्हाट्सएप नंबर कथित तौर पर हैक होने का मामला सामने आया है. विधायक के नंबर को हैक कर कुछ लोगों से पैसे मांगने की बात सामने आई है. पुलिस ने इस मामले पर जानकारी दी है. शुरूआती जांच में ये आशंका जताई जा रही है कि साइबर अपराधियों ने ओटीपी का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया होगा.

बीजेपी विधायक ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी है. हालांकि, अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि उन्हें वापस अपने अकाउंट नियंत्रण मिला है या नहीं. हालांकि, उन्होंने अपने परिचितों, समर्थकों और रिश्तेदारों को जरूर सतर्क कर दिया है. 

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फेसबुक पर किया सतर्क

बीजेपी विधायक ने अपने फेसबुक पर लिखा, 'आप सभी को सूचित करना है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर (8887151201) हैक हो गया है. यदि इस नंबर से आपको कोई भी मैसेज, वित्तीय मदद (पैसे की मांग), या कोई संदिग्ध लिंक मिलता है, तो कृपया उस पर बिल्कुल भरोसा न करें और न ही कोई पैसा भेजें. वो मैं नहीं हूं.' भूपेश चौबे ने आगे कहा कि जब तक उनका अकाउंट वापस ठीक नहीं हो जाता, तब तक उनसे संपर्क करने के लिए सीधे नॉर्मल कॉल करें या 9415647642 पर कॉल करे. 

पुलिस ने मामले पर दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक वर्मा ने रविवार देर शाम बताया कि विधायक भूपेश चौबे ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर किसी ने हैक कर लिया है. SP के मुताबिक, विधायक ने पुलिस को बताया कि हैकर ने कुछ मोबाइल नंबरों पर संदेश भेजकर पैसों की मांग की थी. उन्होंने बताया कि मामले में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. विधायक भूपेश चौबे ने भी उनका मोबाइल नंबर हैक किए जाने की जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह से पैसे या अन्य धनराशि की मांग किए जाने पर ध्यान न दें.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 19 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Bhupesh Chobey
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