ऊधम सिंह नगर पुलिस ने एक बेहद अनोखे मामले का खुलासा किया है. निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे दो युवक नशे की लत के चलते अपराध की दुनिया में उतर गए. नशे के लिए पैसे जुटाने की खातिर दोनों बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे. अब पुलिस ने चोरी की छह बाइक और एक स्कूटी के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जिले में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं को देखते हुए एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पंतनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी. पुलिस टीम का गठन कर लगातार निगरानी और जांच की जा रही थी. इसी दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

रुद्रपुर पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भोला सरकार पुत्र तपन सरकार निवासी ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर और विक्की विश्वास पुत्र विष्णु विश्वास निवासी खेड़ा रुद्रपुर के रूप में हुई है.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ऊधम सिंह नगर जिले से बाइक चोरी करने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश और नेपाल में बेच दिया करते थे. आरोपियों के कब्जे से चोरी की छह मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की गई है.

पुलिस के मुताबिक भोला सरकार रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रहा था, जबकि विक्की विश्वास लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा था. पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे नशे के आदी हो चुके थे और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे.

फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है.