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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में महिला सिपाही की मौत के बाद बड़ा एक्शन, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बस्ती में महिला सिपाही की मौत के बाद बड़ा एक्शन, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बस्ती में महिला सिपाही केसरी वर्मा की मौत के बाद दो पुलिसकर्मी निलंबित हुए. छुट्टी की अर्जी आगे न भेजने का आरोप, मामले की जांच जारी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 31 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के लालगंज थाने में तैनात 28 वर्षीय महिला सिपाही केसरी वर्मा की मौत के मामले में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. दोनों पर आरोप है कि महिला सिपाही की छुट्टी की अर्जी वरिष्ठ अधिकारी तक नहीं पहुंचाई गई. इस मामले की जांच हर्रैया के पुलिस क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं.

महिला सिपाही के पति और कांस्टेबल नागेंद्र वर्मा के मुताबिक, 22 अगस्त को केसरी वर्मा छुट्टी के बाद अपने घर प्रतापगढ़ से ड्यूटी पर लौट रही थीं. रास्ते में वह अपने भाई के साथ स्टेशन जा रही थीं. इसी दौरान उनकी स्कूटी अचानक असंतुलित होकर गिर गई. हादसे में उनके सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लग गई.

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परिजनों के मुताबिक, हादसे के बाद केसरी का इलाज कराया गया. उनके सिर में टांके लगाए गए और सीटी स्कैन भी कराया गया. हालांकि, जांच में कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई. इसके बाद वह वापस लालगंज थाने पहुंच गईं.

पति ने छुट्टी की अर्जी को लेकर लगाए थे आरोप

नागेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि केसरी उपचार के लिए छुट्टी लेना चाहती थीं. उन्होंने अपनी छुट्टी की अर्जी कांस्टेबल अब्बास अली और दीपक मिश्रा को सौंपी थी.

आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने छुट्टी का पत्र वरिष्ठ अधिकारी के पास नहीं भेजा. नागेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि छुट्टी की अर्जी आगे नहीं भेजे जाने के कारण उनकी पत्नी इलाज के लिए छुट्टी नहीं ले सकीं और बाद में उनकी मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात ड्यूटी पूरी करने के बाद जब नागेंद्र वर्मा वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी की हालत गंभीर पाई. इसके बाद वह उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद केसरी वर्मा को मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

पुलिस ने बताया कि नागेंद्र वर्मा की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच हर्रैया के पुलिस क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं. वहीं, मामले में कांस्टेबल अब्बास अली और दीपक मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है. जांच के बाद ही यह साफ होगा कि छुट्टी की अर्जी को लेकर किस स्तर पर लापरवाही हुई.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 31 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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