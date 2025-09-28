एशिया कप-2025 का फाइनल मुकाबला आज रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच के खेला जाना है, आज होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच का रोमांच एक बार फिर से चरम पर है. हर हिंदुस्तानी का दिल सिर्फ एक ही बात बोल रहा है 'इंडिया-इंडिया'. देश के अलग-अलग हिस्सों में आज के मैच उत्साह देखने को मिल रहा है. एशिया कप में यह तीसरा मौका है, जब भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी आज के मैच को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला है.

एशिया कप फाइनल 2025 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होना है. इसी बीच अमरोहा से एक अनोखी खबर सामने आई है. अमरोहा के एक युवा चित्रकार ने कोयले से दीवार पर पोट्रेट बनाकर भारत की जीत को अग्रिम बधाई देकर लिखा भारत के शेर करेंगे पाकिस्तान को ढेर. महामुकाबला को लेकर अमरोहा में भी भारी उत्साह है.

आज के मुकाबले पर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की टिकी हैं निगाहें

यूपी के अमरोहा का क्रिकेट से पुराना नाता है अमरोहा में क्रिकेट प्रेमी की संख्या ज्यादा है. वहीं यूपी के अमरोहा में एशिया कप फाइनल मैच को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. एशिया कप 2025 के फाइनल में आज भारत और पाकिस्तान आमने-सामने होंगे. देशभर में करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं.

जुहैब ने भारतीय टीम को जीत के लिए दी शुभकामनाएं

अमरोहा के युवा चित्रकार जुहैब खान ने इस मौके को खास बनाने के लिए कोयले दीवार पर पोट्रेट बनाकर भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएँ दीं है. कोयले से दीवार पर बने पोट्रेट पर लिखा "भारत के शेर, करेंगे पाकिस्तान को ढेर." जुहैब के यह अनोखा अंदाज़ से युवाओं में जोश और उत्साह भर रहा है. युवा चित्रकार समसामयिक घटनाओं पर आधारित चित्रों के जरिए समाज को संदेश देने वाले जुहैब खान ने अपनी जादुई कला इस बार भारत की क्रिकेट टीम को समर्पित की है.