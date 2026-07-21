राजस्थान के सीकर जिले में लोसल, लक्ष्मणगढ़ समेत कई इलाकों में बीती रात से शुरू हुई जोरदार मानसूनी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई, लेकिन इसके साथ ही जलभराव ने आमजन और सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें भी बढ़ा दीं. शहर के कई निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का आवागमन प्रभावित रहा और दैनिक गतिविधियां बाधित हुईं.

तेज बारिश में सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सरकारी आवासों में घुसा

तेज बारिश का सबसे अधिक असर सीकर पुलिस लाइन स्थित सरकारी क्वार्टरों में देखने को मिला, जहां बारिश का पानी भर गया. स्थिति तब और गंभीर हो गई जब सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी भी सरकारी आवासों में घुस गया. इससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं गोकुलपुरा थाना परिसर भी जलभराव की चपेट में आ गया, जिससे पुलिसकर्मियों को आने-जाने और नियमित कार्यों के संचालन में दिक्कतें हुईं.

दिल्ली में संसद मार्च के साथ राजस्थान में भी छात्रों का कैंडल मार्च, मृतक NEET छात्रों को दी श्रद्धांजलि

दूसरी ही अच्छी बारिश में शहर की जल निकासी व्यवस्था की खुली पोल

बारिश का असर सीकर रेलवे जंक्शन पर भी दिखाई दिया, जहां रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गए. मानसून की दूसरी ही अच्छी बारिश में शहर की जल निकासी व्यवस्था की भी पोल खुल गई. कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को घंटों तक परेशान होना पड़ा, जिससे प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं.

हालांकि, इस बारिश ने जिले के ग्रामीण इलाकों में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है. लोसल, लक्ष्मणगढ़ सहित अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने से खरीफ फसलों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हैं. ऐसे में जहां एक ओर बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर जलभराव और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था ने नगर प्रशासन की तैयारियों की वास्तविक स्थिति भी उजागर कर दी है.

Dholpur News: 16 साल के नाबालिग की हत्या, जंगल में पत्थरों से कुचला मिला शव, ग्रामीणों का सड़क जाम