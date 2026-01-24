राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का थर्ड डिग्री टॉर्चर, माइनस 6 डिग्री पहुंचा तापमान

वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू सहित पूरे सिरोही जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम में बदलाव के चलते यहां तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई और एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में करीब 13 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है.

माउंट आबू का तापमान 7 डिग्री से पहुंता माइनस 6 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार (23 जनवरी 2026) को जहां हिल स्टेशन माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वहीं आज यह लुढ़ककर माइनस 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. तापमान माइनस 6 डिग्री रिकॉर्ड होने से पानी कई जगहों पर बर्फ बन गया है. मौसम विभाग ने यहां अगले तीन दिनों तक बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है.

तापमान में आई तेज गिरावट ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. जिले भर में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला, जिससे पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई.

गाड़ियों की छतों पर जमी बर्फ की परत

तेज ठंड के कारण सुबह के समय ओस जमकर बर्फ में तब्दील हो गई है. वहीं माउंट आबू के कई इलाकों में खड़ी गाड़ियों की छतों, शीशों और खुले मैदानों पर सफेदी की परत जमी नजर आई. पेड़-पौधों और घास पर जमी बर्फ ने पूरे हिल स्टेशन को शीतलहर की चपेट में होने का अहसास कराया. ठंड इतनी तीव्र रही कि लोग सुबह-सुबह घरों से निकलने से बचते दिखे हैं.

कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा. बाजारों, बस स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर लोग आग तापते नजर आए हैं. सुबह और शाम के समय सड़कों पर आवाजाही कम रही, वहीं दिनचर्या पर भी खासा असर पड़ा. मजदूर वर्ग और खुले में काम करने वाले लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ठंड की वजह से स्कूल के बच्चों को हुई परेशानी

मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है. चिकित्सकों ने लोगों को ठंड से बचाव, गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है.

शीतलहर का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर देखने को मिला. सुबह के समय ठंड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ी. वहीं अभिभावक भी बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित नजर आए. कुल मिलाकर शनिवार को माउंट आबू और सिरोही जिले में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.