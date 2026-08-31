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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानसिरोही में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मासूम समेत 3 की मौत

सिरोही में कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में मासूम समेत 3 की मौत

हादसे के समय बाइक पर भावेश गरासिया, उनकी पत्नी अनिता, 3 वर्षीय बेटा अर्जुन और चचेरे भाई दिनेश समेत परिवार के सदस्य सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर जा गिरी.

Written By : तुषार पुरोहित, सिरोही |  Updated at : 31 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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राजस्थान के सिरोही जिले के अनादरा थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. होलागरा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला और 5 माह का बच्चा घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, परिवार रक्षाबंधन के बाद बोकीडेली गांव से चंडेला लौट रहा था. होलागरा के पास पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचे, सिरोही की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी.

बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त 

हादसे के समय बाइक पर भावेश गरासिया, उनकी पत्नी अनिता, 3 वर्षीय बेटा अर्जुन और चचेरे भाई दिनेश समेत परिवार के सदस्य सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर जा गिरी. हादसे में भावेश, दिनेश और 3 वर्षीय मासूम अर्जुन की मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: नागौर में SP की नियुक्ति को लेकर बेनीवाल बनाम BJP! HC का किया रुख

बताया जा रहा है कि बाइक सवारों में किसी ने हेलमेट नहीं पहना था. टक्कर में भावेश, अर्जुन और दिनेश के सिर में गंभीर चोटें आईं. वहीं अनिता और उनका 5 माह का बच्चा उछलकर सड़क किनारे जा गिरे, जिससे दोनों घायल हो गए.

हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार

हादसे के बाद कार सवार वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलते ही अनादरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अनादरा अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से गांव में भी शोक की लहर है. मृतकों की पहचान भावेश गरासिया (25), उनके 3 वर्षीय बेटे अर्जुन और भावेश के चचेरे भाई दिनेश गरासिया (23) के रूप में हुई है.

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Published at : 31 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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