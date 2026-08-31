नागौर में SP की नियुक्ति को लेकर बेनीवाल बनाम BJP! HC का किया रुख

राजस्थान में नगर निकाय और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से पहले नागौर में पुलिस प्रशासन को लेकर सियासत तेज हो गई है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP ने नागौर में पुलिस अधीक्षक (SP) का पद खाली होने और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) को एसपी का अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की प्रधान पीठ जोधपुर में जनहित याचिका दायर की है.

RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के अधिकृत प्रतिनिधि और RLP नेता अनिल बारुपाल ने यह याचिका पेश की है. पार्टी ने हाईकोर्ट से चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है.

19 अगस्त के आदेश पर सवाल

याचिका में कहा गया है कि नागौर के तत्कालीन SP रोशन मीणा के तबादले के बाद जिले में SP का पद खाली रहा. इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया. पार्टी का दावा है कि चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण प्रशासनिक और पुलिस पदों को नियमित रूप से भरा जाना जरूरी है.

RLP के मुताबिक, 19 अगस्त 2026 को कार्मिक विभाग ने नियमित SP नियुक्त करने के बजाय ASP को SP नागौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया. पार्टी ने इसी व्यवस्था को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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राजनीतिक दबाव की आशंका जताई

RLP ने याचिका में आशंका जताई है कि चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग होने की संभावना है. पार्टी का कहना है कि चुनाव तभी निष्पक्ष और भयमुक्त हो सकते हैं, जब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करें.

हाईकोर्ट से तीन बड़ी मांगें

RLP ने हाईकोर्ट से नागौर के खाली SP पद को तत्काल नियमित नियुक्ति से भरने, 19 अगस्त को ASP को SP का अतिरिक्त चार्ज देने वाले आदेश को निरस्त करने और चुनाव के दौरान सभी दलों व उम्मीदवारों के लिए समान और निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है.पार्टी ने कहा कि याचिका किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं, बल्कि नागौर के मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था को लेकर दायर की गई है.

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