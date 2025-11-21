हनीमून की जगह जेल पहुंचा कपल! राजस्थान में नवविवाहित जोड़ा गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

अक्सर शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को हनीमून पर जाते हुए देखा जाता है, लेकिन राजस्थान के चूरू में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऐसा जोड़ा गिरफ्तार किया गया है जो हनीमून पर निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे अफीम की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

यह कहानी है पंजाब के बठिंडा निवासी बादल सिंह (30 वर्ष) और उनकी पत्नी तरसेम कौर (25 वर्ष) की. जानकारी के अनुसार, दोनों ने लगभग दो माह पहले ही लव मैरिज की थी. उनके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि चूरू की डीएसटी और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह जोड़ा गिरफ्तार हो गया.

नाकाबंदी में हुआ पर्दाफाश

सदर थानाधिकारी मोटाराम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत NH 52 पर नाकाबंदी की गई थी. डीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने एक डीएल नंबर की लग्जरी कार को रोका. पुलिस के मुताविक कार चालक बादल सिंह पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 984 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई.

एमपी से पंजाब ले जा रहे थे अफीम

सदर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और बादल सिंह व तरसेम कौर को गिरफ्तार कर लिया है. जब्त अफीम का अनुमानित बाजार मूल्य करीब दो लाख रुपये बताया जा रहा है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह अफीम मध्य प्रदेश (MP) से लाए थे और तस्करी कर इसे पंजाब ले जा रहे थे. आरोपी बादल सिंह ड्राइवरी का काम करता है.