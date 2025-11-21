हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हनीमून की जगह जेल पहुंचा कपल! राजस्थान में नवविवाहित जोड़ा गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

हनीमून की जगह जेल पहुंचा कपल! राजस्थान में नवविवाहित जोड़ा गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Honeymoon Opium Bust: राजस्थान के चूरू में हनीमून पर निकले एक नवविवाहित जोड़े, बादल सिंह और तरसेम कौर को पुलिस ने 984 ग्राम अफीम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 21 Nov 2025 10:27 PM (IST)
अक्सर शादी के बाद नवविवाहित जोड़ों को हनीमून पर जाते हुए देखा जाता है, लेकिन राजस्थान के चूरू में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऐसा जोड़ा गिरफ्तार किया गया है जो हनीमून पर निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे अफीम की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.

यह कहानी है पंजाब के बठिंडा निवासी बादल सिंह (30 वर्ष) और उनकी पत्नी तरसेम कौर (25 वर्ष) की. जानकारी के अनुसार, दोनों ने लगभग दो माह पहले ही लव मैरिज की थी. उनके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि चूरू की डीएसटी और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह जोड़ा गिरफ्तार हो गया.

नाकाबंदी में हुआ पर्दाफाश

सदर थानाधिकारी मोटाराम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत NH 52 पर नाकाबंदी की गई थी. डीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने एक डीएल नंबर की लग्जरी कार को रोका. पुलिस के मुताविक कार चालक बादल सिंह पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 984 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई.

एमपी से पंजाब ले जा रहे थे अफीम

सदर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है और बादल सिंह व तरसेम कौर को गिरफ्तार कर लिया है. जब्त अफीम का अनुमानित बाजार मूल्य करीब दो लाख रुपये बताया जा रहा है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह अफीम मध्य प्रदेश (MP) से लाए थे और तस्करी कर इसे पंजाब ले जा रहे थे. आरोपी बादल सिंह ड्राइवरी का काम करता है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 21 Nov 2025 10:27 PM (IST)
Churu News RAJASTHAN NEWS
