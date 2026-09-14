राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट: केजरीवाल बोले, 'कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे...'

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी अब बदलाव की हवा चलने लगी है. शिक्षा मंत्री के इलाके बारां में झाड़ू चल गई है और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राजस्थान के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे. लोगों में बहुत गुस्सा है. कांग्रेस और बीजेपी ने पूरे राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया है. लोग बीजेपी-कांग्रेस की जुगलबंदी से तंग आ चुके हैं. अब लोगों के पास 'आप' के रूप में एक मजबूत विकल्प है.

बारां नगर परिषद में 32 प्रत्याशी जीते- AAP

आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि बारां नगर परिषद में आप के 32 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. पिडावा नगर पालिका में आप के पांच उम्मीदवार जीत गए. झालापाटन नगर परिषद में भी आप के पांच उम्मीवार जीत गए. झालावाड़ नगर परिषद में आप के एक प्रत्याशी को जीत मिली.

राजस्थान में भी अब बदलाव की हवा चलने लगी है। शिक्षा मंत्री के इलाके बारां में झाड़ू चल गई है और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।



पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राजस्थान के खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। लोगों में बहुत गुस्सा है।… https://t.co/Lf4OrfycMQ — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 14, 2026

जयपुर: वार्ड 101 से जीता कांग्रेस प्रत्याशी, फिर हारा घोषित, खाचरियावास के गंभीर आरोप

नगर निकाय चुनाव नतीजों की बड़ी बातें

इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी

जोधपुर नगर निगम में अशोक गहलोत के वार्ड से कांग्रेस हार गई

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वार्ड से बीजेपी हार गई

वसुंधरा राजे के इलाके झालावाड़ में कांग्रेस ने नगर परिषद के 45 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की

जयपुर के नगर निकाय चुनाव में AIMIM का खाता खुला

भट्टाबस्ती इलाके में AIMIM प्रत्याशी फिरोजा बानो को जीत मिली

AIMIM राजस्थान में पांच सीटों पर लड़ रही थी जिसमें से दो पर जीत मिली

डीडवाना-कुचामन जिले की परबतसर नगरपालिका के वार्ड संख्या-13 में बीजेपी उम्मीदवार कैलाशचंद को सिर्फ एक वोट मिला

बता दें कि जेन जी आंदोलन के बाद देश में हुए पहले किसी बड़े चुनाव का रिजल्ट आ रहा है. राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती हो रही है. बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए अबतक 5 निगमों में बहुमत हासिल की जबकि एक पर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है. भी 4 नगर निगमों में वोटों की गिनती जारी है. कई सियासी दिग्गजों के इलाके में उनकी ही पार्टी हार गई.

कुल 309 निकायों में से 136 में बीजेपी जीत रही है . कांग्रेस 117 पर आगे है जबकि 56 नगर निकायों में अन्य को बढ़त मिल रही है. इस अन्य में आम आदमी पार्टी भी शामिल है. नगर परिषद की बात करें तो 21 पर बीजेपी, 17 पर कांग्रेस को बढ़त है. नगर पालिका में बीजेपी 108 और कांग्रेस 98 पर आगे है.