राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी नेताओं के तेवर तीखे हो गए हैं. चुनाव परिणामों के बाद अब भाजपा सरकार के साथ ही कांग्रेस के भीतर भी सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. सोमवार को जोधपुर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगातार हमलावर हो रहे लोकेश शर्मा पर तीखा पलटवार किया. कल्ला ने उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद नहीं करना चाहिए. उन्होंने लोकेश शर्मा के लिए 'नमकहराम' शब्द का भी इस्तेमाल किया.

जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कल्ला ने कहा कि लोकेश शर्मा की बहुत महत्वाकांक्षा है और उन्हें अपने आप में संभलकर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जिस थाली में खाया, उसी में छेद करना गलत है. कल्ला की इस टिप्पणी को लोकेश शर्मा की ओर से अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार की जा रही बयानबाजी का जवाब माना जा रहा है.

भजनलाल सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप

पूर्व शिक्षा मंत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार को भी जमकर घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं करवाए गए. इससे आमजन और ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से जनता परेशान है तथा आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी और बढ़ेगी.

25 लाख के इलाज की सुविधा घटाने का आरोप

कल्ला ने पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 25 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा को घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया और उसमें भी कई शर्तें जोड़ दी गईं. उन्होंने करीब 1 करोड़ 42 लाख लोगों को मिलने वाली राशन किट बंद करने और इंदिरा गांधी रसोई योजना में बदलाव को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा.

शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठाए सवाल

बीडी कल्ला ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों और बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया गया है. उन्होंने स्कूल भवनों की जर्जर हालत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पास बताने के लिए कोई विशेष उपलब्धि नहीं है.

2028 में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीडी कल्ला ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2028 में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा. वोटों का बंटवारा रोकने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए.

पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीडी कल्ला के इस बयान ने प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है. एक तरफ भाजपा सरकार पर कांग्रेस का हमला तेज हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के भीतर अशोक गहलोत और लोकेश शर्मा को लेकर जारी बयानबाजी ने भी राजनीतिक माहौल गरमा दिया है.

ये भी पढ़ें: राजस्थान: 'कंगना की फिल्म टैक्स फ्री, रामायण क्यों नहीं?' कांग्रेस का BJP पर निशाना