राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है. कांग्रेस ने अंता से एक बार फिर प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है. कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई है.

दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अंता सीट से प्रमोद जैन भाया को ही टिकट दिया था. हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने 5861 वोटों के अंतर से हरा दिया था.

बता दें कि बारां की अंता सीट से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी. इसके बाद यहां उपचुनाव का ऐलान किया गया है.

11 नवंबर को है वोटिंग

अंता सीट पर 11 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा. वहीं 14 नवंबर को यहां चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

कौन हैं प्रमोद जैन भाया?

प्रमोद जैन भाया की गिनती हाड़ौती के दिग्गज नेताओं में होती है. भाया गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाया अंता से चुनाव लड़ते आए हैं. साल 2013 में उन्हें बीजेपी प्रत्याशी प्रभु लाल सैनी हार मिली थी, जबकि साल 2018 में प्रमोद जैन भाया ने सैनी को मात दे दी थी. हालांकि 2023 में उन्हें फिर बीजेपी के कंवर लाल मीणा से हार का सामना करना पड़ा था.

वही सीट पर नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट लेने का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के निर्देश के बाद एक बार फिर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद जैन भाया पर पार्टी ने विश्वास जताया है.

नरेश मीणा को नहीं दिया टिकट

हालांकि इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही संकेत दे दिए थे और उन्होंने नरेश मीणा को टिकट देने के सवाल को लेकर कहा कि नरेश मीणा को अभी सब्र करना चाहिए वह लंबी रेस के घोड़े हैं. इस बयान से यह तो साफ हो गया था कि नरेश मीणा को पार्टी टिकट नहीं देगी बल्कि इस सीट पर पार्टी एक बार फिर प्रमोद जैन भाया पर ही दांव खिलेगी, यह बात बिल्कुल साफ हो गई है.

त्रिकोणीय होगा मुकाबला

लेकिन अब देखना होगा की सीट पर होने जा रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष के बीच यह सीट इस बार किसके खाते में जाती है. क्योंकि सीट पर पिछला चुनाव बीजेपी के कंवरलाल ने जीता था और अब इस सीट पर उप चुनाव होने जा रहा है. जहां नरेश मीणा भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. हालांकि वे कांग्रेस से टिकट चाहते थे लेकिन अब यहां कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को अपना प्रत्याशी बनाया है. यदि नरेश मीणा इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है.