रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की यात्रियों से अपील, 'ट्रेनों की कमी नहीं, धैर्य बनाए रखें'

रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू आज (22 अक्टूबर) को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस मौके पर छठ पूजा पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उन्होंने यात्रियों से हाथ जोड़कर अपील की है कि रेलवे के पास ट्रेनों की कमी नहीं है बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है. उन्होंने कहा कि अगर फिर भी ट्रेनों की संख्या कम होती है तो हम और भी संख्या बढ़ा देंगे. साथ ही उन्होंने मंगलवार (21 अक्टूबर) को चली खबर को लेकर मीडिया और लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन के पास ट्रेन की कमी नहीं है, बस यात्री धैर्य बनाए रखें.

छठ पूजा को लेकर स्टेशन पर भारी भीड़

छठ पूजा को लेकर अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है. कल भारी भीड़ के चलते यात्री ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में खिड़कियों से ट्रेन में घुसने की कोशिश करते नजर आए. कई यात्री डिब्बे की सीढ़ियों पर बैठने पर मजबूर हुए तो कईं खिड़कियों से लटककर यात्रा करने पर मजबूर हुए और कई यात्री जिन्होंने रिजर्वेशन करा रखी थी, भीड़ के कारण उनकी ट्रेन छूट गई.

खबर के बाद बुधवार (22 अक्टूबर) को रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के कहने पर रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू अंबाला पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यात्रियों से हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि रेलवे प्रशासन के पास ट्रेनों की कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि समस्या वहां आ रही है जहां जल्दबाजी हो रही है.

केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों से की यह अपील

उन्होंने यात्रियों से बार-बार हाथ जोड़कर अपील की है कि ये चिंता न करें कि ट्रेन छूट गई है. ट्रेन और आ जाएगी ट्रेनों की कोई कमी नहीं है. वहीं उन्होंने कहा कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है.

वहीं जब उनसे पूछा गया कि जिन यात्रियों ने रिजर्वेशन करा रखी थी और भीड़ के कारण उनकी ट्रेन छूट गई है तो उनके लिए क्या प्रावधान है तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी अधिकारियों से बात कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोशिश रहेगी कि कोई भी यात्री यात्रा से वंचित न रहे.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो यात्री खिड़की या टॉयलेट में बैठकर यात्रा कर रहे है तो उनसे यही कहूंगा कि टॉयलेट में बैठकर यात्रा नहीं करनी चाहिए. आप अपनी यात्रा आराम से करें. अगर एक ट्रेन चली जाती है तो पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है. अगर फिर भी ट्रेनों की कमी होगी तो और भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.