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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबसचिन पायलट अगले हफ्ते आएंगे पंजाब, राहुल गांधी की यात्रा पर होगा मंथन

सचिन पायलट अगले हफ्ते आएंगे पंजाब, राहुल गांधी की यात्रा पर होगा मंथन

सचिन पायलट अगले हफ्ते पंजाब जाएंगे और कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की रणनीति बनाएंगे. भूपेश बघेल के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 12 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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कांग्रेस नेता सचिन पायलट अगले हफ्ते पंजाब का दौरा करेंगे. इस दौरान वह पार्टी के अलग-अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. बताया जा रहा है कि पायलट पंजाब में सभी प्रमुख नेताओं को एक साथ बैठाकर कार्यक्रम की तैयारियों और उसकी रूपरेखा पर बातचीत करेंगे.

सचिन पायलट के पंजाब दौरे का सबसे बड़ा मकसद राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की तैयारियों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है. बैठक में यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम किस तरह आयोजित किया जाए, किन इलाकों को इसमें शामिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए.

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पार्टी के भीतर इसे पंजाब में संगठन को सक्रिय करने और नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. पायलट स्थानीय नेताओं से कार्यक्रम को लेकर उनकी राय भी लेंगे.

भूपेश बघेल ने प्रस्तावित की थी यात्रा

राहुल गांधी के पंजाब दौरे या यात्रा को लेकर इससे पहले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पहल की थी. बघेल ने इस यात्रा का प्रस्ताव रखा था और इसे लेकर राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी. दोनों नेताओं के बीच यात्रा की योजना और उससे जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई थी.

लॉजिस्टिक्स टीम से भी हुई थी बैठक

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने उनकी लॉजिस्टिक्स टीम से भी बातचीत की थी. यह टीम राहुल गांधी के दौरों और कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर काम करती है. बघेल की टीम के साथ हुई बैठक में यात्रा के संभावित रूट, कार्यक्रमों की रूपरेखा और दूसरी तैयारियों पर चर्चा हुई थी.

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अब सचिन पायलट इस प्रस्तावित यात्रा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे. पंजाब में नेताओं के साथ होने वाली उनकी बैठक के बाद कार्यक्रम को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि पायलट की बैठक में यात्रा को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी तैयारियों और जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा होगी.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 12 Sep 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS SACHIN PILOT
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