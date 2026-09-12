सचिन पायलट अगले हफ्ते आएंगे पंजाब, राहुल गांधी की यात्रा पर होगा मंथन

कांग्रेस नेता सचिन पायलट अगले हफ्ते पंजाब का दौरा करेंगे. इस दौरान वह पार्टी के अलग-अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे और राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. बताया जा रहा है कि पायलट पंजाब में सभी प्रमुख नेताओं को एक साथ बैठाकर कार्यक्रम की तैयारियों और उसकी रूपरेखा पर बातचीत करेंगे.

सचिन पायलट के पंजाब दौरे का सबसे बड़ा मकसद राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी की तैयारियों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है. बैठक में यह तय किया जाएगा कि राहुल गांधी का कार्यक्रम किस तरह आयोजित किया जाए, किन इलाकों को इसमें शामिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए.

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पार्टी के भीतर इसे पंजाब में संगठन को सक्रिय करने और नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. पायलट स्थानीय नेताओं से कार्यक्रम को लेकर उनकी राय भी लेंगे.

भूपेश बघेल ने प्रस्तावित की थी यात्रा

राहुल गांधी के पंजाब दौरे या यात्रा को लेकर इससे पहले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पहल की थी. बघेल ने इस यात्रा का प्रस्ताव रखा था और इसे लेकर राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी. दोनों नेताओं के बीच यात्रा की योजना और उससे जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई थी.

लॉजिस्टिक्स टीम से भी हुई थी बैठक

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने उनकी लॉजिस्टिक्स टीम से भी बातचीत की थी. यह टीम राहुल गांधी के दौरों और कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर काम करती है. बघेल की टीम के साथ हुई बैठक में यात्रा के संभावित रूट, कार्यक्रमों की रूपरेखा और दूसरी तैयारियों पर चर्चा हुई थी.

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अब सचिन पायलट इस प्रस्तावित यात्रा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभालेंगे. पंजाब में नेताओं के साथ होने वाली उनकी बैठक के बाद कार्यक्रम को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि पायलट की बैठक में यात्रा को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी तैयारियों और जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा होगी.