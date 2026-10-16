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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार

'ये लोग...' नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर CM योगी ने किया पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 16 Oct 2026 01:57 PM (IST)
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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने देश और दिल्ली में चल रहे मौजूदा विरोध प्रदर्शनों को बांग्लादेश से जोड़ते हुए बयान दिया था. अब इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी टिप्पणी की है. सीएम ने कहा है कि अस्थिरता से देश के लोकतंत्र को हिलाया नहीं जा सकता है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम ने लिखा कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग जनादेश से निकलता है, अराजकता से नहीं. बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में सत्ता परिवर्तन का स्वप्न देखने वाली शक्तियां युवाओं के हाथों में राष्ट्र निर्माण की मशाल के स्थान पर अराजकता के औजार थमाना चाहती हैं.

उन्होंने लिखा कि चुनाव सुधार का मुखौटा, न्याय का नारा और लोकतंत्र की दुहाई देकर देश में अस्थिरता के बीज बोने वालों को समझना होगा कि भारत का लोकतंत्र जन-विश्वास की जड़ों पर खड़ा विशाल वटवृक्ष है, जिसे षड्यंत्रों के अंधड़ हिला नहीं सकते.

'सत्ता की भूख मिटाने के लिए...'

सीएम ने लिखा कि हमारी युवाशक्ति भारत का भविष्य संवारने के लिए है, किसी की सत्ता की भूख मिटाने के लिए नहीं.

BJP का गठबंधन कमजोर करने में जुटे राजभर? सहयोगी पार्टी के कई नेताओं को कराया शामिल

मुख्यमंत्री ने लिखा कि जनता-जनार्दन ने राजनीति के इन मारीचों-कालनेमियों को पहचानकर ही सत्ता से दूर रखा है. अब ये देश को अराजकता की आग में झोंककर कुर्सी हथियाना चाहते हैं. उनकी इस सियासी साजिश को देश कभी सफल नहीं होने देगा.

नेहा बोरा ने 14 अक्टूबर को बांग्लादेश के सोशलिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट (SSF) के छठे राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर दिए अपने संदेश में कहा था, 'बांग्लादेश ने हमें क्रांति का रास्ता दिखाया.' 

बता दें वर्ष 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ. इस घटनाक्रम के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था. आंदोलन के दौरान और उसके बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंसा की घटनाएं भी हुई थीं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath Bangladesh News UP NEWS Up Politics Neha Bora
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