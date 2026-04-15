पंजाब सरकार से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, सुरक्षा ली वापस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की जेड प्लस सुरक्षा वापस ली गई.

आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाया.

नए उपनेता अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी.

केंद्र सरकार राघव चड्ढा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दे सकती है.

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के घर और दफ्तर और छापेमारी के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली है.

वर्ष 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के कुछ समय बाद राघव चड्ढा को पंजाब सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध कराई थी. उसके बाद से यह सिक्योरिटी बदस्तूर जारी थी. राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद इस बात के आसार जताए जा रहे थे कि चड्ढा से सिक्योरिटी वापस ली जाएगी. राघव के पास अभी तक पंजाब सरकार की ओर से जेड प्लस सिक्योरिटी दी थी.

केंद्र सरकार बढ़ाएगी सिक्योरिटी?

उधर सूत्रों की खबर है कि राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने Z सुरक्षा दे सकती है. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली-पंजाब में राघव को Z सुरक्षा दी जा सकती है. दिल्ली-पंजाब के अलावा Y प्लस सुरक्षा घेरा रह सकता है.

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बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के पद से हटाया है. चड्ढा के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता बनाया है.