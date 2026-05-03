राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 5 मई को मुलाकात करेंगे राघव चड्ढा, इन मुद्दों पर रखेंगे अपनी बात

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है. राघव चड्ढा और 3 अन्य सांसद 5 मई को सुबह 10:40 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में पंजाब की राजनीति से जुड़े गंभीर मुद्दों को उठाया जाएगा.

राघव चड्ढा का आरोप है कि पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है. उनका कहना है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है. उनके मुताबिक यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है.

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पार्टी छोड़ने से बढ़ा विवाद

दरअसल, 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था. इनमें से 6 सांसद पंजाब से थे. इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया.

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया था. पार्टी का कहना है कि जिन सांसदों ने पार्टी छोड़ी है, उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए. AAP का आरोप है कि यह सब राजनीतिक साजिश के तहत किया गया है और इससे जनता के जनादेश का अपमान हुआ है.

वहीं राघव चड्ढा और उनके साथियों का कहना है कि पंजाब सरकार दबाव और डर की राजनीति कर रही है. उनका आरोप है कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें और उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है. इसी मुद्दे को लेकर अब वे सीधे राष्ट्रपति से शिकायत करने जा रहे हैं.

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यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब पंजाब की राजनीति अपने चरम पर है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद क्या कोई बड़ा फैसला या कार्रवाई होती है या नहीं. फिलहाल, यह मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाने की पूरी संभावना है.