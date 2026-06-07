Punjab-Chandigarh: पंजाब-चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट! कई जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट

Punjab-Chandigarh Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. आज (6 जून) मौसम विभाग ने सात जिलों में बारिश और तीन जिलों में गरज-चमक के साथ तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज हवाएं चल सकती है.

मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है. वहीं पठानकोट, होशियारपुर, मुक्तसर, बठिंडा, मानसा, रूपनगर और मोहाली में भी बारिश होने की उम्मीद है.

20 से 25 जून के बीच पंजाब पहुंच सकता है मानसून

मौसम विभाग चंडीगढ़ के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, अगर मानसून अपनी मौजूदा रफ्तार से जारी रहा और हालात अनुकूल रहे तो यह 20 से 25 जून के बीच पंजाब में दाखिल हो सकता है. हालांकि, इस साल राज्य में सामान्य से 8 से 10 प्रतिशत कम बारिश होने की उम्मीद है.

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उन्होंने बताया कि जून के मध्य से प्री-मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के कारण राज्य में अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है. फिलहाल तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री कम है, जबकि बठिंडा में सबसे अधिक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

अगले तीन दिनों का मौसम अपडेट

7 जून: मौसम विभाग के अनुसार, 7 जून को पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है. हालांकि, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बारिश के साथ-साथ, बादल छाए रह सकते हैं और तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है.

8 जून: 8 जून को पंजाब के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. दिन के समय गर्मी बढ़ सकती है, और तापमान में हल्का इजाफा हो सकता है.

9 जून: पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा. कुछ जगहों पर आंशिक बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश या आंधी-तूफान की कोई संभावना नहीं जताई गई है.

मौसम विभाग का कहना है कि 6, 7 और 11 जून को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि अगले चार दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

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