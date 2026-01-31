Punjab Weather: तेज हवाओं के साथ गरज और तूफान की भविष्यवाणी, इन जिलों में 2 फरवरी तक होगी बारिश

Punjab Weather Report: पंजाब और चंडीगढ़ में आज (31 जनवरी) से लेकर मंगलवार तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. आज 4 जिलों पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

इसके साथ ही कुछ जिलों में धुंध का असर भी देखने को मिलेगा. तापमान में 1 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है, जो अब सामान्य के करीब पहुंच गया है. बठिंडा में सबसे कम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है.

पहाड़ों तक पहुंच गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों तक पहुंच गया है. पाकिस्तान पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन बनना शुरू हो गया है. अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं चल रही हैं. नतीजतन, पंजाब और हरियाणा में अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

पंजाब में, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरनतारन और फाजिल्का में बारिश होने की संभावना कम है. होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला, मानसा और बठिंडा में 31 जनवरी की रात से 2 फरवरी तक बारिश होगी.

आज से बारिश होने की संभावना

चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 1 फरवरी को राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 31 जनवरी और 2 फरवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है. अगले 24 घंटों के लिए रात का तापमान स्थिर रहेगा. उसके बाद, न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है.

अगले तीन दिनों के लिए ऐसा रहेगा मौसम

1 फरवरी - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली के कुछ इलाकों में बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं के साथ गरज-तूफान आने की संभावना है.

पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर, और रूपनगर, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, और मोहाली, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मानगढ़, मुक्तसर साहिब, बधनसर, बठलाना, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

2 फरवरी - पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर, और मोहाली में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

3 फरवरी - मौसम की कोई भविष्यवाणी नहीं है.