पंजाब में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल सर्दी के कारण कुछ दिन और बंद रहेंगे. यह निर्णय बच्चों और स्कूल स्टाफ की सेहत व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

सरकारी आदेश और लागू क्षेत्र

शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश पूरे पंजाब में समान रूप से लागू होगा. इसमें प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के सभी स्कूल शामिल हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए किसी भी स्तर पर स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी. सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए.

कब तक बंद रहेंगे स्कूल?

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के अनुसार, स्कूल अब 13 जनवरी तक बंद रहेंगे. सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य के सभी स्कूल 14 जनवरी से नियमित दिनों की तरह दोबारा खुलेंगे. यदि मौसम की स्थिति सामान्य रहती है तो शैक्षणिक गतिविधियां तय समय सारिणी के अनुसार शुरू होंगी. हालांकि प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि मौसम में अचानक बदलाव की स्थिति में आगे के निर्णय लिए जा सकते हैं. अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजें.

मौसम की स्थिति और कारण

मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पंजाब में अगले कुछ दिनों तक घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है. कम दृश्यता के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है. दिन के समय भी ठंड का असर बना रहेगा और कई इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है.