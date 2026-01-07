हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया था उद्घाटन

लुधियाना में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आगाज, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने किया था उद्घाटन

Punjab News: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 6 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले 69 वें नेशनल स्कूल गेम्स, जो गुरु नानक स्टेडियम, लुधियाना में आयोजित है. उसका ऑफिशियली उद्घाटन किया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 07 Jan 2026 01:41 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69 वें नेशनल स्कूल गेम्स का ऑफिशियली उद्घाटन किया, जिससे एक बड़े नेशनल स्पोर्टिंग इवेंट की शुरुआत हुई है. वहीं यहां पर देश भर से युवा एथलीट आ रहे हैं. 6 जनवरी से 11 जनवरी तक होने वाले इन गेम्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विद्या भारती के स्कूलों की टीमों के साथ हिस्सा ले रहे हैं.

लोगों को संबोधित करते हुए, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान, लड़कों और लड़कियों के लिए जूडो अंडर-14, ताइक्वांडो अंडर-14 और गतका अंडर-19 के कॉम्पिटिशन होंगे. इनके मैच शहर भर में कई जगहों पर होंगे. उन्होंने आगे कहा की ये कॉम्पिटिशन BCM आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, PAU लुधियाना और PAU, लुधियाना के ओपन एयर थिएटर में होंगे.

69वें नेशनल स्कूल गेम्स पंजाब के लिए गर्व की बात

इस इवेंट को पंजाब और होस्ट शहर के लिए गर्व की बात बताते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा, यह पंजाब और लुधियाना के लिए बहुत गर्व की बात है कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स यहां हो रहे हैं. पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट समेत देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब 1,000 खिलाड़ी और 350 से ज्यादा कोच आए हैं. वहीं जिला प्रशासन ने हिस्सा लेने वालों के लिए पूरे इंतजाम किए है.

उन्होंने कहा की ठंड के मौसम के बावजूद रहने, खाने और आने-जाने के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं. सिक्योरिटी के लिए PCR टीमें तैनात की गई हैं और खेल के मैदानों पर भी CCTV कैमरे लगाए गए हैं.

राज्य में 3,100 खेल के मैदानों का कंस्ट्रक्शन जारी

खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार के फोकस के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की लीडरशिप वाली पंजाब सरकार राज्य में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है. पहले फेज में गांवों और शहरों में 3,100 खेल के मैदानों का कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि पंजाब के हर गांव का अपना खेल का मैदान हो.

स्पोर्ट्स में कैपेसिटी बिल्डिंग का जिक्र करते हुए, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स नर्सरी में बड़े पैमाने पर कोच रखे जा रहे हैं और प्लेयर्स की डाइट भी बढ़ाई गई है ताकि वे ट्रेनिंग ले सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें.”

प्लेयर्स के लिए राज्य सरकार की स्पेशल पॉलिसी 

राज्य की स्पोर्ट्स पॉलिसी में पंजाब ने एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत पहली बार, जब कोई प्लेयर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स के लिए चुना जाता है, तो पंजाब सरकार चुने गए प्लेयर्स को एडवांस फाइनेंशियल मदद देती है. दूसरे राज्यों में मेडल जीतने के बाद ऐसे इंसेंटिव दिए जाते हैं, लेकिन पंजाब अपने प्लेयर्स को एडवांस में सपोर्ट करता है, और इस पॉलिसी के लागू होने के बाद, पंजाब के जीते हुए मेडल्स की संख्या बढ़ी है.”

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, पंजाब के लिए यह बहुत गर्व की बात है कि पंजाबियों की कप्तानी में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. भारतीय हॉकी टीम में पंजाबी खिलाड़ियों का मजबूत प्रतिनिधित्व यह दिखाता है कि पंजाब खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पुरानी पहचान को फिर से हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहा है.

Published at : 07 Jan 2026 01:41 PM (IST)
Ludhiana News PUNJAB NEWS
