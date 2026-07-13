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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब में निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, राज्यपाल ने 5 फीसदी सीमा वाले अध्यादेश को दी मंजूरी

पंजाब में निजी स्कूलों की फीस पर लगेगी लगाम, राज्यपाल ने 5 फीसदी सीमा वाले अध्यादेश को दी मंजूरी

Punjab News In Hindi: राज्यपाल ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को सालाना 5% तक सीमित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी. CM भगवंत मान ने इसे अभिभावकों और छात्रों के हित में बड़ा फैसला बताया है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 13 Jul 2026 07:16 PM (IST)
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पंजाब में निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने "पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026" पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. 

इसके लागू होने के बाद राज्य के निजी स्कूल अब बिना निर्धारित नियमों के सालाना 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे.इससे फीस संरचना में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी से राहत मिलेगी.

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मुख्यमंत्री ने राज्यपाल का जताया आभार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह फैसला पंजाब के बच्चों और अभिभावकों के हित में है. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को कारोबार नहीं बनने देगी और निजी स्कूलों द्वारा फीस के नाम पर होने वाले कथित शोषण पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कदम आम परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करेगा.

अध्यादेश से फीस बढ़ोतरी पर तय होगी सीमा

सरकार के मुताबिक, नए अध्यादेश के लागू होने के बाद कोई भी निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा. वार्षिक फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है. सरकार का कहना है कि इससे फीस संरचना में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी से राहत मिलेगी.

आम आदमी पार्टी ने बताया ऐतिहासिक फैसला

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस फैसले का स्वागत किया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह अध्यादेश निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाएगा और शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. पार्टी का दावा है कि इससे अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी.

सरकार का मानना है कि यह फैसला निजी स्कूलों में फीस निर्धारण को अधिक संतुलित बनाएगा. हालांकि, इस अध्यादेश के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य में इसकी व्यावहारिक चुनौतियों पर सभी की नजर रहेगी.

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Published at : 13 Jul 2026 07:07 PM (IST)
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