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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab SIR: पंजाब में 8 अगस्त तक चलेगी SIR, 12 अक्टूबर को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची

Punjab SIR: पंजाब में 8 अगस्त तक चलेगी SIR, 12 अक्टूबर को जारी होगी फाइनल मतदाता सूची

Punjab SIR News In Hindi: पंजाब में 1 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम में संशोधन हुआ है. अब मसौदा प्रकाशन 13 अगस्त तो अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर को होगा.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Jul 2026 09:58 PM (IST)
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भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब में 1 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है. निर्वाचन आयोग के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का मसौदा(ड्राफ्ट) प्रकाशन 13 अगस्त 2026 को किया जाएगा. जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 12 अक्टूबर 2026 को होगा. 

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य पंजाब की मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध, सटीक और अपडेट बनाना है. 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाताओं को भी सूची में शामिल किया जाएगा.

  • घर-घर जाकर सत्यापन करने की प्रक्रिया अब 8 अगस्त तक जारी रहेगी
  • पहले 29 जुलाई तक के लिए निर्धारित थी
  • घर-घर जाकर किए जाने वाले सत्यापन का कार्य अब 3 अगस्त तक जारी रहेगा
  • पहले 24 जुलाई तक पूरा होना था
  • राज्य में मतदाता सूची का मसौदा अब 31 जुलाई के बजाय 13 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा
  • अंतिम मतदाता सूची पहले निर्धारित 10 अक्टूबर के स्थान पर अब 12 अक्टूबर को जारी होगी

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पुनरीक्षण का महत्व

निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान घर-घर जाकर फॉर्म भरने, दावे-आपत्तियां स्वीकार करने और नाम हटाने/जोड़ने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा.

सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

आयोग का कहना है कि यह संशोधन मतदाता सूची को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है ताकि आगामी चुनावों में कोई भी योग्य मतदाता वंचित न रहे और अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो. पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा को इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सभी राजनीतिक दलों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई है. यह विशेष पुनरीक्षण अभियान पंजाब में स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बता दें कि पंजाब में बीएलओ घर-घर जाकर 25 जून से डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं, जो तीन अगस्त तक चलेगा. इसके 13 अगस्त तक दावें-आपत्तियां की जा सकती है. 13 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिश होगा. 12 अक्टूबर को लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन होगा.

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Published at : 15 Jul 2026 09:57 PM (IST)
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