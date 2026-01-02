पंजाब के 16 जिलों का पानी जहरीला, CGWB रिपोर्ट ने डराया, कैंसर और किडनी की बीमारियां बढ़ीं

Punjab News: पंजाब का भूजल धीरे-धीरे जहरीला होता जा रहा है. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 16 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित मानकों से ज्यादा पाई गई है. इससे साफ होता है कि इन 16 जिलों का पानी जहरीला हो चुका है.

यूरेनियम मानक से ज्यादा गया

CGWB ने पंजाब में 62.5 फीसदी नमूनों में यूरेनियम मानक से ज्यादा पाया है. CGWB की यह रिपोर्ट काफी डरावनी है. WHO के मुताबिक पीने वाले पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 पार्ट्स प्रति बिलियन (PPB) तक हो तो पानी पीने योग्य माना जाता है, लेकिन इससे ज्यादा होने पर पानी पीने योग्य नहीं रहता. पंजाब के कुछ जिलों में तो 200 PPB तक यूरेनियम पाया गया है.

इसी तरह पंजाब में 4.8 फीसदी नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा 10 PPB से ज्यादा निकली है, जबकि WHO के मुताबिक 10 PPB से ज्यादा आर्सेनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है. यूरेनियम के बाद आर्सेनिक की मौजूदगी को विशेषज्ञ और भी बड़ी चुनौती मान रहे हैं.

इन जिलों में स्थिति खतरनाक

रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के तरनतारन, पटियाला, संगरूर, मोगा, मानसा, बरनाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में यूरेनियम मिलावट का स्तर काफी उच्च दर्ज किया गया है. संगरूर और बठिंडा में तो यूरेनियम की मात्रा 200 PPB से भी ज्यादा पाई गई है.

प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून के लिए 296 नमूने

भूजल की गुणवत्ता जांचने के लिए CGWB के प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून दो बार नमूने लिए गए. दोनों बार 296-296 नमूने एकत्र किए गए. प्री-मानसून नमूनों में से 157 नमूनों में यूरेनियम की मात्रा 30 PPB से ज्यादा निकली, जो कुल नमूनों का 53.04 फीसदी है. वहीं पोस्ट-मानसून के दौरान लिए गए 185 नमूनों में यूरेनियम की मात्रा 30 PPB से ज्यादा पाई गई, जो कुल नमूनों का 62.50 फीसदी बनती है.

पूरे देश में पंजाब की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक

रिपोर्ट के मुताबिक, प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून नमूनों में यूरेनियम की मात्रा देश में सबसे ज्यादा निकली है. पोस्ट-मानसून नमूनों के आधार पर, पंजाब में 62.5 फीसदी नमूने फेल हुए. दूसरे नंबर पर हरियाणा है, जहां सिर्फ 23.75 फीसदी नमूनों में यूरेनियम ज्यादा पाया गया.

प्री-मानसून में पंजाब के 53.04 फीसदी नमूनों में यूरेनियम ज्यादा पाया गया, जबकि दूसरे नंबर पर हरियाणा है और वहां सिर्फ 15 फीसदी नमूनों में यूरेनियम मानक से ज्यादा पाया गया.

आर्सेनिक और यूरेनियम की परमिटेड लिमिट:

यूरेनियम (Uranium): 30 PPB (parts per billion) को सुरक्षित सीमा माना जाता है.

आर्सेनिक (Arsenic): 0.01 mg/L या 10 PPB, WHO और BIS मानक के मुताबिक.

भूजल में इन तत्वों के आने के कारण

भूजल पर अध्ययन कर रहे रिटायर्ड कर्नल J.S. गिल बताते हैं कि भूजल में यूरेनियम और आर्सेनिक के आने का मुख्य कारण भूजल का अत्यधिक दोहन है. उनके मुताबिक, जैसे-जैसे ट्यूबवेल की पाइपों की गहराई बढ़ती है, धरती की निचली खनिज परतें टूटती हैं और उनसे यूरेनियम और आर्सेनिक जैसे तत्व पानी में मिल जाते हैं.

वे बताते हैं कि दूसरा मुख्य कारण खेतों में इस्तेमाल की जा रही रासायनिक खाद है. कुछ खादों में यूरेनियम की मात्रा होती है. जब खेतों में खाद डाली जाती है और पानी दिया जाता है, तो इससे भी यूरेनियम का रिसाव मिट्टी के अंदर होता है, हालांकि इससे मात्रा काफी कम होती है.

यूरेनियम और आर्सेनिक के शरीर पर प्रभाव

कर्नल J.S. गिल बताते हैं कि अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जैसे-जैसे पानी में यूरेनियम की मात्रा बढ़ रही है, लोगों में कैंसर और किडनी की समस्याएं भी बढ़ रही हैं. वे बताते हैं कि यूरेनियम किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. इसके साथ-साथ शरीर के अन्य हिस्सों की कोशिकाओं को भी नुकसान होता है, जिस कारण कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं.

वे आगे बताते हैं कि आर्सेनिक से त्वचा, फेफड़े और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं. इसके साथ-साथ दिल और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित होते हैं. वे कहते हैं कि अब पंजाब में आर्सेनिक की मात्रा कुछ क्षेत्रों में कम है, पर यह धीरे-धीरे बढ़ने लगी है.

पंजाब को डबल हमला

कर्नल J.S. गिल बताते हैं कि इस समय पंजाब डबल हमले का सामना कर रहा है. वे कहते हैं कि नदियों का पानी इंडस्ट्रियल रसायनों से प्रदूषित हो गया है और धरती के नीचे के पानी में यूरेनियम और आर्सेनिक मिल गए हैं. सरकार कुछ शहरों में लोगों को पीने के लिए नहर का पानी की सुविधा दे रही है, लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांटों में रसायनों को अलग करने वाला सिस्टम भी लगाना जरूरी है.

सरकार को रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए

कर्नल गिल कहते हैं कि सरकार को इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए. जिन क्षेत्रों में यूरेनियम ज्यादा है, वहां पीने वाले पानी के लिए नहर के पानी का उपयोग करना चाहिए. वे कहते हैं कि खेती के लिए भी अब धरती के नीचे से पानी खींचना बंद कर देना चाहिए. जिन जिलों में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा है, वहां RO सिस्टम लगाकर ही पानी की सप्लाई देनी चाहिए.