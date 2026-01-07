Punjab: 21 दिन बंद रहेगी पंजाब ये बड़ी नहर, स्थानीय लोगों और किसानों को होगी दिक्कत! जानें वजह

Punjab News: पंजाब के जल संसाधन विभाग ने सिद्धवां नहर को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है. विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यह नहर 7 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक कुल 21 दिनों के लिए बंद रहेगी. यह कदम नहर पर बनाए जा रहे पुलों के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इस संबंध में विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है.

कानून के तहत जारी हुआ आदेश

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह आदेश पंजाब कैनाल और ड्रेनेज एक्ट, 2023 (भाग-3) के तहत बनाए गए नियमों के रूल 61 के अंतर्गत जारी किया गया है. नियमों के अनुसार, निर्माण और मरम्मत जैसे आवश्यक कार्यों के लिए नहरों को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बंद पूरी तरह अस्थायी है और निर्धारित अवधि के बाद नहर को फिर से खोल दिया जाएगा.

जल संसाधन विभाग ने नहर से पानी लेने वाले किसानों और स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की है. विभाग का कहना है कि नहर बंद रहने के दौरान पानी की आपूर्ति और खेती पर असर पड़ सकता है, इसलिए लोग पहले से ही वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था कर लें. इससे फसलों को नुकसान से बचाया जा सकेगा.

वैकल्पिक जल प्रबंधन की सलाह

विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे इस अवधि में ट्यूबवेल, बोरवेल या अन्य जल स्रोतों का उपयोग करें. साथ ही, दैनिक जरूरतों के लिए भी पानी का सही प्रबंधन करें. प्रशासन का मानना है कि समय रहते योजना बनाने से किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सकता है.

जल संसाधन विभाग ने भरोसा दिलाया है कि पुलों का निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा. विभाग का कहना है कि लोगों का सहयोग मिलने से काम में तेजी आएगी और नहर को समय पर दोबारा खोलना संभव होगा. इससे भविष्य में आवागमन और सिंचाई दोनों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.