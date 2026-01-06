Punjab: 11 महीने पहले की थी लव मैरिज, अब फंदे पर लटकी मिली लड़की की लाश, मां बोली- हत्या हुई

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में 27 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महिला का शव फंदे पर लटका मिला. महिला ने 11 महीने पहले ही लव मैरिज की थी. देर रात महिला के मायके वाले थाना जमालपुर पुलिस के पास पहुंचे.

उन्होंने पति पर महिला का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया. मृतका की पहचान 27 साल की भावना के रूप में हुई, जो राहुल गोदारा की पत्नी थी और न्यू गुरु नानक नगर, जमालपुर में रहती थी. महिला का आज सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

मां ने कहा- जोड़े में अक्सर होते थे झगड़े

महिला की मां पुष्पा लता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी राहुल से मार्च 2025 में हुई थी. इसके बाद दोनों में अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता रहता था. अक्सर उसे दहेज लाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.

सोमवार को उनकी बेटी के ससुर राधे श्याम ने फोन करके बताया कि भावना को हार्ट अटैक आया. उस समय वह खुद हरियाणा में थे. फिर पुष्पा लता लुधियाना अपनी बेटी के पास पहुंची. पर लुधियाना आकर उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई है.

मौत के असली कारण का खुलासा होगा

इसके बाद पुष्पा लता ने भावना के पति राहुल पर हत्या का आरोप लगाया और मामले की शिकायत थाना जमालपुर पुलिस के पास की. फिर देर रात सवा 10 बजे तक थाना जमालपुर में जाकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया. पुलिस ने पति राहुल गोदारा, देवर रिंकू गोदारा और देवर रोहित गोदारा के खिलाफ BNS की धारा 80, 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया है.

जांच अधिकारी रोहित ने बताया कि फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण खुलासा होगा.