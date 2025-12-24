Punjab News: पंजाब और चंडीगढ़ में आज से लोगों को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा. रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और ठंड बढ़ी हुई महसूस होगी. बारिश की किसी भी तरह की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर तक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट और 29 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है.

विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो

मंगलवार को अमृतसर में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो रही, जबकि फरीदकोट में केवल 10 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई. इसी तरह पटियाला, लुधियाना और गुरदासपुर में 50 मीटर तक विजिबिलिटी रही. गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आनंदपुर साहिब में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा. मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार अब तक मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हुई है, जिस कारण कोहरे और हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ा है. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पहले हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय थे, अब जम्मू-कश्मीर से आगे बढ़ चुके हैं. इस कारण अब वहां क्रिसमस के दौरान बर्फबारी की संभावना नहीं रही है.

ठंडी हवाएं पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर

अब ठंडी हवाएं पहाड़ों से मैदानी इलाकों की ओर चलेंगी. 27 दिसंबर से एक नया और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे वहां मौसम में बदलाव आने की संभावना बनी हुई है.

आज मौसम इस तरह रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, रूपनगर और मोहाली में हल्का कोहरा रहने की संभावना है. जबकि अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बहुत घना कोहरा छा सकता है. मौसम शुष्क रहने की संभावना है, अर्थात बारिश पड़ने के कोई आसार नहीं हैं.

आने वाले सात दिनों का मौसम

आने वाले सात दिनों के दौरान मौसम इस तरह रहेगा. अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, अर्थात बारिश नहीं होगी. अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. इसके बाद राज्य में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

25 दिसंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर और मोहाली में घना कोहरा रहने की संभावना है. जबकि अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बहुत घना कोहरा छा सकता है.

26 दिसंबर: पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर और मोहाली में घना कोहरा रह सकता है, जबकि अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बहुत घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.

27 दिसंबर: कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है. यह कोहरा गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, संगरूर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में पड़ सकता है. जबकि अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बहुत अधिक कोहरा रहने की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की संभावना है, अर्थात बारिश के कोई आसार नहीं हैं.