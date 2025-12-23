हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: अमृतसर के दुकानदारों में क्यों मचा है हड़कंप! ये दुकानें शहर से बाहर कर रहा प्रशासन

Punjab: अमृतसर के दुकानदारों में क्यों मचा है हड़कंप! ये दुकानें शहर से बाहर कर रहा प्रशासन

Amritsar News: पंजाब सरकार ने अमृतसर को पवित्र शहर घोषित किया है. इन क्षेत्रों में मांस, मछली, तंबाकू और शराब और तंबाकू की ब्रिकी और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab News: पंजाब सरकार ने अमृतसर को पवित्र शहर घोषित किए जाने के बाद, प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, वर्ल्ड सिटी में चल रही मांस, मछली, तंबाकू और शराब की दुकानों को शहर के इस पवित्र क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इस संबंध में नगर निगम आयुक्त बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के निर्देशों के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.

शहर के बाहर स्थानांतरित होंगी दुकानें

बैठक की अध्यक्षता संयुक्त आयुक्त डॉ. जय इंदर सिंह ने की, जिसमें नगर निगम के एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ल्ड सिटी क्षेत्र में स्थित सभी मांस, मछली, तंबाकू और शराब की दुकानों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत शहर के बाहरी इलाके में स्थानांतरित किया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को सर्वेक्षण के दौरान दुकानों की संख्या, लाइसेंस की स्थिति और स्थान के बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए.

इन चीजों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध

संयुक्त आयुक्त डॉ. जय इंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ल्ड सिटी को पवित्र शहर घोषित करने का उद्देश्य क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखना है. उन्होंने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद, इलाके में मांस, मछली, तंबाकू और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. उन्होंने कहा कि वर्ल्ड सिटी न केवल अमृतसर के लिए, बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए भी एक पवित्र भूमि है. सरकारी नियमों के मुताबिक, पवित्रता को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जा सकती.

दुकानदारों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने सभी दुकानदारों से सरकार के फैसले का सम्मान करने और अपनी दुकानों को वर्ल्ड सिटी से बाहर स्थानांतरित करने में पूरा सहयोग करने की अपील की है. अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सर्वेक्षण प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने के बाद अगले चरण में स्थानांतरण की तारीख और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा. उम्मीद है कि यह फैसला वर्ल्ड सिटी की पवित्रता को बनाए रखेगा और शहर की धार्मिक पहचान को मजबूत करेगा.
 

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Amritsar News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Hindu Attack News: बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जाग गया हिंदू ?
Nifty 26,150 पर खुला, Sensex 85,500 के पास - जानें आगे क्या होगा
Bangladesh Hindu Attack News : India के हिंदुओं का गुस्सा देख बांग्लादेश में मचा हड़कंप
Bangladesh Hindu Attack News : साध्वी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कर दी ऐसी मांग कि..
Bangladesh Hindu Attack News : टूट गया बांग्लादेशी उच्चायोग का बैरिकेड, अंदर घुस गए हिंदू कार्यकर्ता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
क्रिकेट
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू
बॉलीवुड
New Year 2026: साल 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रहे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करेंगे ये सितारे, लिस्ट में कई स्टार किड्स भी शामिल
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
गुस्से से भरी पापा की परी से मुर्गे ने कर दी छेड़खानी, फिर पटक-पटक कर बना दिया कीमा; देखें वीडियो
हेल्थ
Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget