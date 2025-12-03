Punjab News: सरकारी नौकरी रोजगार से खुशहाल हो रहा पंजाब

Punjab News: पंजाब में नौकरी - रोजगार अब सपना नहीं बल्कि हकीकत बन रहा है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य के विभिन्न विभागों में लगातार सरकारी नौकरियां भरी जा रही हैं. इसके साथ ही बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से लगातार उद्‌योग-धंधे लग रहे हैं. इससे रोजगार के नए-नए अवसर बन रहे हैं.

हाल ही में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सैकड़ों पदों पर नई भर्ती को मंजूरी दी है.

सरकारी अस्पतालों में 311 नर्सों की भर्ती होगी

लगातार नौकरी और रोजगार देने के क्रम में मान सरकार ने पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 311 नर्सों की भर्ती को मंजूरी दी है. पंजाब में पहले से ही 400 सौ से अधिक अन्य नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, अब यह संख्या 700 से अधिक हो जाएगी. अगले महीने तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. नर्सों की भर्ती होने से सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की देखरेख और बेहतर होगी.

800 डॉक्टरों की भर्ती हुई पूरी

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार मान सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. इसी क्रम में मान सरकार ने विभिन्न स्तर पर मेडकिल पेशवरों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 800 डॉक्टरों की भर्ती पूरी कर ली है. इसमें बाल रोग, मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा सर्जरी सहित प्रमुख क्षेत्रों में 175 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं.

इससे पंजाब के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ और पेशेवर डॉक्टरों की सेवाएं मजबूत हुई हैं. राज्य के हर जिले में लोगों को समय पर आसानी से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं. गौरतलब है कि वर्ष 2022 में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं. पंजाब की बड़ी आबादी को मान सरकार की कल्याणकारी नीतियों का फायदा मिल रहा है.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.