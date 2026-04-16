Punjab: होशियारपुर के चौहाल डैम में मिली नौजवान की लाश, रातभर चले रेस्क्यू के बाद मिली सफलता

Chowhal Dam Incident: पंजाब के होशियारपुर के चोहल बांध से एक युवक का लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान गौरव कपूर के रूप में हुई है, जो बहादुरपुर का रहने वाला था और पिछले दिन से लापता बताया जा रहा था. जैसे ही लाश मिलने की खबर फैली, इलाके में लोग भारी तादाद में इकट्ठे हो गए और परिवार वालों में मातम का माहौल छा गया.

थाना सदर के मुख्य अधिकारी (SHO) बलजिंदर सिंह मल्ली ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चोहल बांध में एक अज्ञात लाश तैर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें ASI बलवीर सिंह और ASI जसवीर सिंह भी शामिल थे. रात का वक्त होने के कारण लाश को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने काफी तेजी से इस स्थिति को संभाला.

शव की हुई पहचान

काफी मुश्किलों के बाद जब अगले दिन सुबह पुलिस ने दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और आखिरकार लाश को बांध से बाहर निकाल लिया गया. जांच के दौरान मृतक की पहचान गौरव कपूर के रूप में हुई, इसके बाद पुलिस ने परिवार वाले को सूचना दी.

परिवार के सदस्यों को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौर गई है और परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

मानसिक तनाव बना मौत की वजह

मृतक के भाई ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि गौरव पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से काफी परेशान था. उनका मानना है कि इसी मानसिक परेशानी के कारण उसने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है, ताकि किसी भी तरह की शंका न हो.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

थाना प्रभारी बलजिंदर सिंह मल्ली के अनुसार, पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर धारा 174 CRPC के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए होशियारपुर सिविल अस्पताल में भेज दिया है ताकि मौत के असली कारणों की जांच हो सके.