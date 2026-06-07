आधी रात नकाबपोश बदमाशों का कहर! कार पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर लगाई आग, CCTV में खुला राज

Punjab Car Set on Fire: पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री कारोबारी के घर के बाहर खड़ी कार पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया. यह घटना 30 मई की आधी रात को हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है.

पीड़ित मोहम्मद शकीर के अनुसार, उन्होंने अपनी काली महिंद्रा केयूवी 100 कार घर के बाहर खाली प्लॉट में लॉक करके खड़ी की थी. लेकिन देर रात एक संदिग्ध आई-20 कार में आए तीन लोगों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया.

कैसे हुई पूरी घटना

सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक युवक कार से उतरकर पीड़ित की गाड़ी के पास गया और उस पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया. इसके बाद कुछ ही मिनटों में लाखों की कीमत वाली कार में जोरदार आग लग गई और वह पूरी तरह जलकर राख हो गई.

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घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गए. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर उनकी आई-20 कार और रूट की जांच कर रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

हैबोवाल पुलिस स्टेशन ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 326(ए) के तहत मामला दर्ज किया है, जो तेजाब या ज्वलनशील पदार्थ से गंभीर चोट या नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक गंभीर और गैर-जमानती अपराध है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान करने के लिए विशेष टीम बनाई गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. जांच में कारोबारी के निजी विवादों और संभावित रंजिश के एंगल की भी जांच की जा रही है, ताकि वारदात की असली वजह सामने आ सके.

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