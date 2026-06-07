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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबFazilka News: फाजिल्का में सड़क हादसा! अस्थियां विसर्जित करने जा रहे परिवार के 8 लोगों की मौत

Fazilka News: फाजिल्का में सड़क हादसा! अस्थियां विसर्जित करने जा रहे परिवार के 8 लोगों की मौत

Punjab Accident News: पंजाब के फाजिल्का के फिरोजपुर हाईवे पर पिकअप ट्रक और ट्रॉले की आमने-सामने की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई गई है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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Fazilka Road Accident: पंजाब के फाजिल्का के फिरोजपुर हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. गांव हुसैन शाह के पास एक महिंद्रा पिकअप ट्रक और ट्रॉले की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से गंभीर रूप से घायल लोगों को फरीदकोट रेफर किया गया है. इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, जलालाबाद के गांव मलकजादे का एक परिवार अपने परिवार के मृतक सदस्य की अस्थियां जल प्रवाहित करने के लिए डेरा ब्यास जा रहा था. परिवार और रिश्तेदारों सहित लगभग 25 से 30 लोग महिंद्रा पिकअप में सवार थे.

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बताया जा रहा है कि जब वाहन गांव हुसैन शाह के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे एक ट्रॉले से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन बुरी तरह चकनाचूर हो गया.

13 वर्षीय लड़की समेत 8 लोगों की मौत

हादसे के दौरान पिकअप के ऊपर बने टूलबॉक्स में बैठे पांच लोग उछलकर ट्रॉले की ओर जा गिरे. टक्कर की ताकत से ट्रॉले का शीशा भी टूट गया. इस दर्दनाक हादसे में 13 साल की एक लड़की सहित आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिरोजपुर भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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