Jalandhar News: जालंधर में पुलिस एनकाउंटर पर बवाल! वांछित युवक की मौत के बाद उठे कई सवाल

Punjab Police Encounter: पंजाब के जालंधर में हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित युवक की पुलिस एनकाउंटर के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस और परिजनों के अलग-अलग दावों ने मामले को विवादित बना दिया है. पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान हुई गोलीबारी में युवक घायल हुआ था, जबकि परिवार ने इसे पुलिस की सीधी फायरिंग बताया है.

मृतक की पहचान लवप्रीत उर्फ लवी के रूप में हुई है, जो महितपुर इलाके का रहने वाला था. पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या के प्रयास के मामले में वांछित लवप्रीत उर्फ लवी अपने घर वापस आ गया है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए टीम भेजी गई.

गिरफ्तारी के दौरान हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, महितपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अमन सैनी पुलिस टीम के साथ बंगीवाल गांव पहुंचे. पुलिस का कहना है कि मौके पर युवक, उसके परिवार के सदस्य और आस-पास के लोग पुलिस के साथ बहस और धक्का-मुक्की करने लगे.

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पुलिस के अनुसार, हालात बिगड़ने पर वहां अफरा-तफरी मच गई और मौके पर गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दीं. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें लवप्रीत की टांग में गोली लगी. घायल युवक को तुरंत नकोदर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

दूसरी ओर, मृतक के परिजनों ने पुलिस के दावों पर सवाल उठाए हैं. मृतक के चाचा छिंदा सिंह ने बताया कि महितपुर पुलिस लवप्रीत को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन उस समय युवक बाथरूम में था. जब वह बाहर आया तो सिविल कपड़ों में आए एसएचओ के गनमैन ने पीछे से उसे गोली मार दी. उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग की.

घटना के दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया है, जो जांच का अहम हिस्सा बन सकता है. मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है. इस बीच, हरविंदर सिंह विर्क ने कहा है कि मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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