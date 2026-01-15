Punjab News: पंजाब के होशियारपुर जिले के थाना हरियाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. गांव अतवारापुर के पास स्थित संत बाबा गुरबचन दास जी की कुटिया में एक सेवक की हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को नामजद करते हुए जांच शुरू कर दी है.

15 साल से कुटिया में सेवा कर रहे थे जीवन कुमार

मृतक के दामाद अश्नी कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके ससुर जीवन कुमार करीब 14-15 साल से संत बाबा गुरबचन दास जी की कुटिया में सेवादार के रूप में रहकर सेवा कर रहे थे. घर पर उनकी पत्नी और बेटी रहती थीं. पत्नी की मौत काफी पहले हो चुकी थी. जीवन कुमार कहीं भी बाहर जाते थे तो पहले हरदीप उर्फ दीपी को इसकी सूचना देते थे. वही रोज दूध और कई बार खाना भी कुटिया तक पहुंचाता था.

अश्नी कुमार ने बताया कि 12 जनवरी को उन्हें फोन पर सूचना मिली कि जीवन कुमार कुटिया में नहीं दिख रहे हैं. उन्होंने हरदीप (दीपी) को उन्हें ढूंढने के लिए कहा. दीपी ने आसपास और जंगल में खोजबीन की, लेकिन जीवन कुमार का कहीं पता नहीं चला. दीपी ने बताया कि उसी दिन शाम 5 बजे उसने मनबीर सिंह उर्फ मन्ना (निवासी रायपुर के पास शाम चौरासी) को कुटिया से जाते हुए देखा था. वह पहले भी कुटिया में आता-जाता रहा था.

कमरे का ताला तोड़ते ही दिखा खौफनाक दृश्य

संदेह होने पर दीपी ने एक साथी के साथ मिलकर कुटिया में बने रिहायशी कमरे का ताला तोड़ा. अंदर का दृश्य देखकर सभी घबरा गए. कमरे में जीवन कुमार की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. अश्नी कुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने भी यह भयावह दृश्य देखा. जीवन कुमार का मोबाइल फोन भी गायब था.

मृतक के दामाद का आरोप है कि पैसों के लालच में मनबीर सिंह उर्फ मन्ना ने जीवन कुमार के सिर पर चोट मारकर उनकी हत्या की है. इसके आधार पर थाना हरियाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच कई कोणों से की जा रही है.