Punjab: मातम में बदलीं लोहड़ी की खुशियां, घर में आग लगने से बुजुर्ग पिता-अपाहिज बेटी की हुई मौत

Punjab News: पंजाब में अमृतसर के एक घर में भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई. लोहड़ी की आग में से निकली चिंगारी के कारण यह आग लगी. यह घटना रात 1 बजे के करीब हुई, जिसमें एक बुजुर्ग पिता और एक अपाहिज बेटी की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर सात या आठ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

पड़ोसियों की मदद से तीन लोगों को बचाया

आग लगने के समय घर में कुल पांच लोग मौजूद थे. जैसे ही परिवार के कुछ सदस्यों को आग लगने का पता चला, वे छत पर चढ़ गए और मदद के लिए शोर मचाने लगे. पड़ोसियों की मदद से तीन लोगों को बचाया गया, लेकिन अपाहिज बेटी और बुजुर्ग पिता बाहर नहीं आ सके और उनकी मौत हो गई.

आग बुझाने में लगे पांच घंटे

निवासियों के मुताबिक, घर में बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ (रुमाला साहिब) स्टोर किया गया था, जिसके कारण आग कुछ सेकंड में तेजी से फैल गई. घर एक तंग गली में होने के कारण फायर ब्रिगेड की पहुंच में भी बाधा आई, जिसके कारण आग बुझाने में पांच घंटे लगे.

आग लगने के बाद, परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "मदद प्राप्त करने में काफी देरी हुई. अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो पूरा परिवार बच जाता."

प्रभावित परिवार को मदद का दिया भरोसा

आग लगने की सूचना मिलते ही मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि आग लगने की सूचना मिलने पर एसएचओ, फायर ब्रिगेड और स्थानीय निवासियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीन लोगों को आग से बचाया. मेयर ने कहा कि प्रशासन प्रभावित परिवार के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता प्रदान करेगा.

