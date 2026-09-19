गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब सरकार ने कर दी कर्मचारियों-पेशनरों की बल्ले-बल्ले, DA 8% बढ़ाया

पंजाब सरकार ने कर दी कर्मचारियों-पेशनरों की बल्ले-बल्ले, DA 8% बढ़ाया

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में एक साथ 8 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है और ये 1 सितंबर से ही लागू हो गया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Sep 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाब की मान सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन का तोहफा दे दिया है. सरकार ने त्योहारों और बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़े फैसले में महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस वृद्धि से पंजाब के कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर सीधे 50 प्रतिशत पर पहुंच गया है.

सबसे खास बात ये है कि इसका लाभ इसी महीने मिलने वाली सैलरी के साथ दिया जाएगा यानि की इसका भुगतान एक अक्टूबर की सैलरी में किया जाएगा. राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की है.  

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
पंजाब
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब
पंजाब में AAP की क्या है रणनीति? मनीष सिसोदिया ने बताया चुनावी प्लान
पंजाब में AAP की क्या है रणनीति? मनीष सिसोदिया ने बताया चुनावी प्लान
पंजाब
रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...
रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...

CM मान ने बैठक के बाद किया ऐलान

मान ने ट्वीट किया, 'आज हमने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों के साथ एक बहुत ही सकारात्मक बैठक की. कर्मचारी हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं और उनकी भलाई के लिए हमने तुरंत महंगाई भत्ता (DA) 8% बढ़ाने का फैसला किया है. यह बढ़ोतरी अक्टूबर की सैलरी में दिखेगी.' इसके अलावा भगवंत मान ने बताया कि पिछली सरकारों से चले आ रहे लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (OPS), प्रोबेशन पीरियड की सैलरी, और आशा (ASHA) व मिड-डे मील वर्करों से जुड़े मामले शामिल हैं. इन पुराने मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक और बैठक की जाएगी. 

8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा लाभ

सरकार द्वारा की गई यह बढ़ोतरी 4-4 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जाएगी. इस वृद्धि से राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने ये बढ़ोतरी यूं ही नहीं की है. दरअसल, लंबे समय से कर्मचारी संगठन बकाया DA और अन्य मांगों को प्रदर्शन कर रहे थे. सीएम मान ने चंडीगढ़ में शुक्रवार (18 सितंबर) को कर्माचारियों और पेंशनभोगी संगठनों के 12 प्रतिनिधियों के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद इसका ऐलान किया है.

हर महीने होगी बैठक

सीएम मान ने कहा कि कर्मचारियों के जायज मुद्दों को लेकर उनके प्रतिनिधियों के साथ हर महीने नियमित बैठकें की जाएंगी. सीएम मान ने साफ किया कि उनकी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई दूरी नहीं है और आपसी बातचीत से हर मुद्दे को सुलझाया जाएगा. हम पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहेंगे और एक 'रंगला पंजाब' (जीवंत पंजाब) बनाएंगे.

महिला कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला

DA बढ़ाने के अलावा सीएम मान ने महिलाओं के लिए भी एक अहम घोषणा की है. उन्होंने घोषणा की है कि अब महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घर से 40 किमी के दायरे में ही की जाएगी. इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को उनके पेशेवर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच समन्वय बिठाने में मदद करना है.

इसके साथ ही सीएम मान ने बताया कि राज्य सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया के जरिए करीब 70 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं. इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को उनके मेरिट और कड़ी मेहनत के आधार पर नौकरी उपलब्ध कराना है.

 

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 19 Sep 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
DA Hike PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
पंजाब
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब: रवनीत बिट्टू पर हमले से गरमाई सियासत, राघव चड्ढा ने AAP को घेरा, क्या कहा?
पंजाब
पंजाब में AAP की क्या है रणनीति? मनीष सिसोदिया ने बताया चुनावी प्लान
पंजाब में AAP की क्या है रणनीति? मनीष सिसोदिया ने बताया चुनावी प्लान
पंजाब
रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...
रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला, लोगों ने फेंके अंडे, BJP नेता का दावा- AAP के...
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Delhi Accident News: दिल्ली में रफ्तार का 'बेकाबू शैतान' !
Passport Rules: विदेश यात्रा से पहले जान लें! बच्चों के पासपोर्ट का नियम बदला |
Chitra Tripathi | Pakistan News: पाकिस्तान का भट्ठा बैठ गया ! | Shahbaz Sharif | Asim Munir | ABP
मिट गई वो TMC..निशाने पर क्यों EC?
शिवसेना, NCP, अब तृणमूल..EC बना शूल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
ट्रंप का अमेरिकी मीडिया पर एक्शन, CNN-Politico और MS NOW पर लगाया बैन
दिल्ली NCR
DUSU Election Result: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
डूसू रिजल्ट: 8 बजे से होगी मतगणना, किसके सिर सजेगा ताज?
बॉलीवुड
'इधर बदतमीजी बहुत है...' जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया गाना
जब बॉलीवुड पर भड़के लकी अली, इस वजह से छोड़ दिया था गाना
इंडिया
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
MP हाईकोर्ट के जज का बड़ा फैसला, रिटायर होने पर 1 करोड़ करेंगे दान
स्पोर्ट्स
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, राहुल द्रविड़ के बेटे ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मचाया कोहराम
विश्व
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
'US का कोई भी दुश्मन अब...', डेनमार्क-ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बड़ी घोषणा
शिक्षा
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
ओडिशा में 13,000 जूनियर टीचर क्यों कर रहे प्रदर्शन? जानें उनकी मांगें
जनरल नॉलेज
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
पाक का 'PNS हुनैन' कितना ताकतवर, जिसने मारी भारतीय वॉरशिप को टक्कर?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget