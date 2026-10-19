Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपरविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: मंत्री-विधायक के आवास पर प्रदर्शन, चिपकाए 'धिक्कार पत्र'

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: मंत्री-विधायक के आवास पर प्रदर्शन, चिपकाए 'धिक्कार पत्र'

मानसा के परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को लेकर पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री और राजपुरा में विधायक नीना मित्तल के आवास पर भारी प्रदर्शन किया गया. वहीं बैरिकेड तोड़कर 'धिक्कार पत्र' चिपकाए गए.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

मानसा में नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले की हत्या के विरोध में बनी एक्शन कमेटी के आह्वान पर सोमवार पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के आवासों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किए गए. इसी के तहत पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और राजपुरा में विधायक नीना मित्तल के आवास के बाहर विभिन्न किसान, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला.

पटियाला में स्वास्थ्य मंत्री की कोठी के बाहर काली झंडियां दिखाईं. पटियाला के नाभा के विधायक देव सिंह मान, सतरना में कुलवंत सिंह, घनौर के विधायक गुरलाल सिंह घनौर, समाना के विधायक चेतन सिंह जोड़ामाजरा, सनौर के हलका इंचार्ज रनजोध सिंह हड़ाना और विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के आवास पर पहुंचे प्रदर्शनकारी

पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के देहाती इंचार्ज जसपाल सिंह बिट्टू चट्ठा के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के आवास पर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में काली झंडियां लेकर और 'सतनाम वाहेगुरु' का जाप करते हुए रोष जताया. पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. 

बिट्टू चट्ठा ने कहा कि वे कोई हंगामा करने नहीं, बल्कि एक्शन कमेटी और पीड़ित परिवार की ओर से तैयार किया गया 'लाहनती पत्र' (धिक्कार पत्र) सौंपने आए हैं. उन्होंने कहा कि नशे के कारण कई घर उजड़ रहे हैं और सरकार नशा विरोधी आवाज उठाने वालों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है.

विधायक नीना मित्तल के घर चिपकाया 'धिक्कार पत्र'

राजपुरा में हल्का विधायक नीना मित्तल के आवास के बाहर विभिन्न किसान संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया. पुलिस ने विधायक के घर से 50 मीटर पहले ही भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन गुस्साए किसानों और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और विधायक के आवास के बाहर 'धिक्कार पत्र' चस्पा कर दिया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के जिला अध्यक्ष जगदीप सिंह अलूणा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन (भारत) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह घुमाणा, अकाली दल वारिस पंजाब के हल्का प्रभारी निर्मल सिंह सेखण माजरा, जिला अध्यक्ष बूटा सिंह खराजपुर और पंजाब राज्य नेता बलकार सिंह बैंस मुख्य रूप से मौजूद रहे. नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक नशे के सौदागरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, यह संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा.

पंजाब: संगरूर में सड़क हादसे के बाद लोगों में रोष, लहरागागा–जाखल रोड जाम

Input By : गुरप्रीत धीमान

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Punjab Police Mansa News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
पंजाब: संगरूर में सड़क हादसे के बाद लोगों में रोष, लहरागागा–जाखल रोड जाम
पंजाब: संगरूर में सड़क हादसे के बाद लोगों में रोष, लहरागागा–जाखल रोड जाम
पंजाब
पटियाला: नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल, नाभा विधायक देव मान ने दी सफाई
पटियाला: नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल, नाभा विधायक देव मान ने दी सफाई
पंजाब
पंजाब चुनाव में कैसे एक-एक वोट है कीमती, 2027 में इन सीटों पर रहेगी नजर
पंजाब चुनाव में कैसे एक-एक वोट है कीमती, 2027 में इन सीटों पर रहेगी नजर
पंजाब
पंजाब में पराली पर लगाम की तैयारी, बनाए गए हॉटस्पॉट गांव
पंजाब में पराली पर लगाम की तैयारी, बनाए गए हॉटस्पॉट गांव
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..,, बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है...
जसप्रीत बुमराह को रवि शास्त्री की महत्वपूर्ण सलाह..., बोले - अगर 2027 वर्ल्ड कप खेलना है
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget