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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबपंजाब: संगरूर में सड़क हादसे के बाद लोगों में रोष, लहरागागा–जाखल रोड जाम

पंजाब: संगरूर में सड़क हादसे के बाद लोगों में रोष, लहरागागा–जाखल रोड जाम

पंजाब के  संगरूर जिले में लहरागागा-जाखल रोड पर पर गांव अलीशेर के पास सड़क हादसे के बाद लोग सड़क पर बैठकर विरोध कर रहे हैं. लोगों की मांग है कि उन्होंने मांग है कि जान गंवाने वालों को मुआवजा दिया जाए.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 19 Oct 2026 02:45 PM (IST)
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पंजाब के  संगरूर जिले में लहरागागा-जाखल रोड पर पर गांव अलीशेर के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा. यहां तेज रफ्तार कार ने मनरेगा के तहत सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया, जिससे 9 मजदूरों की मौत हो गई है. वहीं, कई मजदूर घायल हो गए हैं.

इस हादसे में हुई मौतों को लेकर आज गांववासियों और विभिन्न संगठनों ने एक्शन कमेटी के नेतृत्व में लहरागागा-जाखल रोड जाम करके धरना दिया. प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये, घायलों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने और पीड़ित परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

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मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग

धरने के दौरान एक्शन कमेटी के सदस्य बिक्कर सिंह अथोहा ने कहा कि इस भयानक हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. उन्होंने मांग की कि हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये और घायलों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा पीड़ित परिवारों के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी का प्रबंध भी किया जाए.

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

एक्शन कमेटी ने इस मामले में सेक्रेटरी, बीडीपीओ और एडीसी के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग की है. बिक्कर सिंह अथोहा ने आशंका जताई कि हादसे के समय कार चालक नशे की हालत में हो सकता था. उन्होंने कार में से चिट्टा (हेरोइन) मिलने का दावा भी किया. हालांकि, नशे की हालत में वाहन चलाने और कार से नशीला पदार्थ मिलने संबंधी इन दावों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. इस दौरान पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है.

पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में तीन बच्चों की मां भी शामिल बताई जा रही है. हादसे के बाद पीड़ित परिवारों में शोक का माहौल है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के साथ-साथ उचित मुआवजा दिया जाए. फिलहाल धरने के माध्यम से लोग अपनी मांगें प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं. वहीं, हादसे के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और बरिंदर कुमार गोयल ने संगरूर के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की. 

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Input By : अनिल जैन
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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 19 Oct 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS ROAD ACCIDENT Sangrur NEWS
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