Punjab News: अब प्राइवेट डॉक्टर भी करेंगे सरकारी ड्यूटी! जानिए कितना मिलेगा वेतन?

Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में प्राइवेट डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई. यह बैठक सीएम आवास पर ही बुलाई गई थी. इस बैठक में प्राइवेट डॉक्टरों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए है, जिसमें सरकारी पैनल में प्राइवेट डॉक्टरों को शामिल करने का फैसला किया. नतीजतन, लगभग 300 प्राइवेट डॉक्टर अब सरकारी पैनल के तहत सेवाएं प्रदान करेंगे. जानिए डॉक्टर्स को कितना वेतन मिलेगा.

डॉक्टरों को दिया जाएगा इंसेंटिव

बताया जा रहा है कि इस कदम से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकारी पैनल में शामिल डॉक्टरों को दिन की ड्यूटी के लिए ₹ 1000 और रात की ड्यूटी के लिए ₹ 2000 का भुगतान किया जाएगा. कैबिनेट के इस फैसले से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की उम्मीद है.

12 श्रेणियों में 300 एक्सपर्ट डॉक्टरों को किया शामिल

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने 12 जरूरी श्रेणियों में 300 एक्सपर्ट डॉक्टरों को शामिल करने का भी फैसला किया है, जिनमें दवा, बाल रोग, मनोविज्ञान, त्वचा रोग, छाती और टीबी, सर्जरी, स्त्री रोग, आर्थोपेडिक्स, आंखों का रोग, ईएनटी और एनेस्थिसियोलॉजी शामिल हैं.

फीस लेने के योग्य होंगे डॉक्टर्स

इन एक्सपर्ट डॉक्टरों को शामिल करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से की जाएगी और शामिल किए गए डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, बड़ी और छोटी सर्जरी और कई अन्य सेवाओं के लिए प्रत्येक मरीज से फीस लेने के योग्य होंगे.

