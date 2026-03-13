गर्मी के बीच राहत! पंजाब-चंडीगढ़ में कल से बदलेगा मौसम, अगले 4 दिन बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी
Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक बारिश, गरज और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किमी प्रति घंटा रह सकती है.
Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से अगले चार दिनों तक बारिश, गरज और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.
मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं. पिछले 24 घंटों की बात करें तो पठानकोट और अमृतसर में सुबह हल्की बारिश दर्ज की गई. तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और यह सामान्य से करीब 3.8 डिग्री अधिक रहा. सबसे अधिक तापमान आनंदपुर साहिब में 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं चंडीगढ़ में 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.
7 जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान
मौसम विभाग के अनुसार सात जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. इनमें:-
- रूपनगर – 33.5°C
- मोहाली – 32.7°C
- पटियाला – 32.2°C
- फरीदकोट – 32.2°C
- होशियारपुर – 31.5°C
- एसबीएस नगर – 31.5°C
- लुधियाना – 30.8°C
20 मार्च तक हल्की बारिश की संभावना
राज्य के पूर्वी जिलों में 20 मार्च तक हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान 26 से 28°C, केंद्रीय हिस्सों में 28 से 30°C और दक्षिणी हिस्सों में 30 से 32°C के बीच रहने की उम्मीद है. इस हफ्ते राज्य भर में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है.रात का न्यूनतम तापमान ज्यादातर इलाकों में 12 से 14°C, जबकि दक्षिणी हिस्सों में 14 से 16°C के बीच रहने की संभावना है.
मौसम विभाग की जानकारी
मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार 14, 15, 16 और 17 मार्च को बारिश होने की संभावना है. अगले 48 घंटों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, हालांकि इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने लोगों को तेज हवाओं और बारिश को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL