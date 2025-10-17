पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और DGP मुस्तफा के बेटे की संदिग्ध मौत, कई बड़े नेता पहुंचे घर

पंजाब के चंडीगढ़ के पंचकूला में गुरूवार रात पूर्व कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के 33 वर्षीय बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध परिस्थितयो में मौत हो गयी. जिसके बाद परिजनों और उनके नजदीकियों में शोक की लहर दौड़ गयी है. अकील की तबियत बिगड़ने पर उन्हें सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. लेकिन वहां उनकी मौत हुई, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट न होने से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

प्रदेश के नामी परिवार के बेटे की मौत की खबर पर तमाम सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुडी हस्तियाँ भी पहुंच गयीं. पारिवारिक सूत्रों ने अभी फिलहाल अचानक तबियत खराब होना बताया है. जबकि अकील चंडीगढ़ में पत्नी और बेटा-बेटी के साथ अकेले रहते थे. उनका अंतिम संस्कार पुश्तैनी गांव हरदा खेड़ी (सहारनपुर) में होगा.

अचानक तबियत बिगड़ी

जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और उनके पति पूर्व डीजीपी मुस्तफा पंचकूला के मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट सेंटर (MDC) सेक्टर-5 में अपनी कोठी में रहते हैं. अकील भी परिवार के करीब ही पत्नी जैनब अख्तर व बेटे-बेटी के साथ रहते थे. गुरूवार रात अचानक अकील की तबियत खराब हुई. जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. जिसके बाद पूरा परिवार गम में डूब गया. मौत का कारण स्पष्ट न होने से शुक्रवार सुबह उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उसके बाद अंतिम संस्कार होगा.

तीन बार MLA रहीं रजिया सुल्ताना

बता दें कि अकील की मां रजिया सुल्ताना पंजाब में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शुमार थीं. वो पंजाब वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं. मलेरकोटला विधानसभा से 2002, 2007 और 2017 में तीन बार विधायक रहीं. जबकि उनके पति मोहम्मद मुस्तफा 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे, जोकि पंजाब के पूर्व डीजीपी थे. मुस्तफा पंजाब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं.