कांग्रेस से निष्कासित नवजोत कौर सिद्धू का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, 'पप्पू ने अपने नाम पर...'

कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी पर हमला बोला है. पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने तंज कसते हुए कहा कि 'पप्पू ने आखिरकार अपने नाम पर मुहर लगा दी'. एक ऐसा नेता जो खुद को एकमात्र ईमानदार और ज्ञानी समझते हैं, जमीनी हकीकतों से पूरी तरह बेखबर हैं. करीबी लोग उन्हें निर्वासन में रखने में कामयाब हो जाते हैं और उनके किसी भी फैसले लेने से बहुत पहले ही टिकट बेच देते हैं.

नवजोत कौर ने हमला बोलते हुए कहा, ''इमरजेंसी की स्थिति में प्रतिक्रिया देने में उन्हें 6 महीने से अधिक का समय लगता है, तब तक नुकसान होना तय है. लोगों को अपने साथ जोड़ने से पहले, उसे अपने तथाकथित समर्थकों से यह पता कर लेना चाहिए कि क्या वे ईमानदार होने के लिए तैयार हैं? क्या वे ईमानदार होकर पंजाब के लिए काम करने को तैयार हैं?"

Pappu has finally put a stamp on his name. A leader who thinks that he is the only honest and knowledgeable person, totally unaware of the ground realities. People working for him in his inner circle succeed in keeping him in exile and enjoying luxuries of life selling tickets… — Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) February 6, 2026

राहुल गांधी के लोग अपनी जेब भरने में व्यस्त- नवजोत कौर सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा, "उनके (राहुल गांधी) बहुत से फॉलोअर्स निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वे अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे वापस नहीं लौटेंगे. अगर आपमें हिम्मत है तो उनसे मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने को कहें और अपनी फाइलों के खुलासे के लिए तैयार रहें. बोलना सीखें और उस सच्चाई का सामना करें जो है, थी और हमेशा रहेगी. एक अच्छे दोस्त को सलाह है कि अधिक सचेत, परिपक्व और व्यावहारिक बनें."

बीजेपी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना- नवजोत कौर सिद्धू

नवजोत कौर सिद्धू ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा, ''बीजेपी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपने सर्वेक्षणों के आधार पर, 2012 में मुझे विधायक का टिकट दिया. जब मैं अस्पताल में काम कर रही थी और डॉक्टर होने के नाते मुझे स्वास्थ्य विभाग का मुख्य सचिव बनाया. मुझे सच बोलने और ईमानदारी से काम करने का विशेषाधिकार और स्वतंत्रता मिली. मैं किसी भी विभाग में जाकर अपना काम करवा सकती थी."

BJP recognised my talent and through their surveys not influenced by anything, offered me a MLA Ticket in 2012 while I was working in the hospital and made me CPS , health because of my being a doctor. I had the privilege and liberty to speak truth and work with integrity and… — Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) February 6, 2026

'राहुल गांधी के पास जमीनी हकीकत को सुनने का वक्त नहीं'

उन्होंने आगे कहा, ''राहुल गांधी जी, आपके पास जमीनी हकीकतों को सुनने का समय नहीं हैं क्योंकि आप अपने बनाए स्वर्ग में रहना पसंद करते हैं. क्या आपको लगता है कि मुझ जैसे लोग, जिन्होंने स्नातकोत्तर बनने के लिए संघर्ष किया है, आपके लिए समय निकालूंगी? नहीं, मेरा समय सिर्फ पंजाब की जनता के लिए है और मैं राजनीति से दूर रहकर उनके लिए काम कर सकती हूं. आपके समर्थकों में से अधिकांश बीजेपी कार्यालयों में जा चुके हैं. न तो मैं आज तक किसी से मिली हूं और न ही किसी ने मुझसे संपर्क किया है.

ईमानदार और मेहनती लोगों का सम्मान करें- नवजोत कौर सिद्धू

नवजोत कौर ने आगे कहा कि मैं एक फाउंडेशन के माध्यम से काम कर सकती हूं, लेकिन मेरा समय और ऊर्जा केवल पंजाब के कल्याण के लिए है. उन्होंने कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए कहा कि ईमानदार और मेहनती लोगों का सम्मान करना सीखें, अन्यथा राजनीति में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा.