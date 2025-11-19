हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चंडीगढ़: कूड़ा फेंकने वालों की अब नहीं होगी बेइज्जती! निगम ने वापस लिया ये फैसला, जुर्माना रहेगा जारी

चंडीगढ़: कूड़ा फेंकने वालों की अब नहीं होगी बेइज्जती! निगम ने वापस लिया ये फैसला, जुर्माना रहेगा जारी

Chandigarh News: ममता डोगरा डडुमाजरा डंपिंग साइट पर लगे कूड़े के ढेर से कूड़ा उठाकर चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला के घर ढोल नगाड़े के साथ पहुंच गईं. इसके बाद नगर निगम ने इस फैसले को पलट दिया.

By : सचिन कुमार | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Nov 2025 09:37 PM (IST)
पंजाब के चंडीगढ़ नगर निगम ने खुले में कूड़ा फेंकने वालों के घर पर ढोल बजाने और कूड़ा वापस उसी घर पर ले जाने के फैसले को वापस ले लिया है. हालांकि नगर निगम की ओर से इनके खिलाफ जुर्माना लगता रहेगा. 

बता दें नगर निगम के इस फैसले के बाद नागरिकों में आक्रोश दिखना शुरू हो गया था. इसको लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी. विवाद बढ़ता देख नगर निगम द्वारा इस फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय में कूड़ा फैलाने वालों के ऊपर जुर्माना जारी रहेगा. कूड़ा फैलाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा. 

चंडीगढ़ की मेयर के घर कूड़ा लेकर पहुंची कांग्रेस नेता

बुधवार (19 नवंबर) को चंडीगढ़ कांग्रेस की नेता ममता डोगरा डडुमाजरा डंपिंग साइट पर लगे कूड़े के ढेर से कूड़ा उठाकर चंडीगढ़ की मेयर हरप्रीत कौर बबला के घर ढोल नगाड़े के साथ पहुंच गईं. इस फैसले पर उनके अलावा लोगों ने अपत्ति जताते हुए विरोध करना शुरू कर दिया.

डोगरा ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम खुद तो कई जगह से कूड़ा उठाने में कोताही बरतता है और घरों से कूड़ा इकठ्ठा करने वाले भी कई बार नहीं आते पर वहीं निगम खुले में कूड़ा फैंकने वालों को ऐसे बदनाम कर रहा है. विरोध के बाद इस फैसले को पलटना पड़ा.

इस मामले पर मेयर हरप्रीत कौर ने क्या कहा?

मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि खुले में कूड़ा फैंकने वालों के घर पर ढोल बजाकर कूड़ा वापस उसी घर पर ले जाने का फैसला वापस ले लिया गया है. हालांकि खुले में कूड़ा फैंकने वालों के खिलाफ जुर्माना लगता रहेगा. 

मेयर ने कहा कि फैसला शहर को साफ सुथरा रखने के लिया गया था मगर इसका काफी लोगों ने विरोध किया है जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया है. निगम ने खुले में कूड़ा फैंकने वालों की जानकारी देने के लिए वॉट्सएप नंबर भी जारी किया है.  

Published at : 19 Nov 2025 09:37 PM (IST)
Chandigarh News Punajb News
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
