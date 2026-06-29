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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबलुधियाना में मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर स्कूल प्रिंसिपल की बेरहमी से हत्या, बेटे को बनाया बंधक

लुधियाना में मर्डर से सनसनी, घर में घुसकर स्कूल प्रिंसिपल की बेरहमी से हत्या, बेटे को बनाया बंधक

Ludhiana News In Hindi: लुधियाना के गांव जंडियाली में स्कूल प्रिंसिपल और वकील इकबाल सिंह की देर रात घर में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. हमलावरों ने बेटे को भी बंधक बनाया. पुलिस जांच कर रही है.

Written By : प्रदीप कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 29 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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पंजाब के लुधियाना जिले के गांव जंडियाली में एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है. 50 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल और वकील इकबाल सिंह की उनके घर में ही धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावरों ने इकबाल सिंह और उनके बेटे को बंधक भी बना लिया था. 

मृतक इकबाल सिंह गांव में “ढालीवाल स्कूल” चलाते थे, जहां आठवीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ते थे. वे वकालत भी करते थे. पुलिस के अनुसार, देर रात दो हमलावर अचानक उनके घर में घुस आए और दोनों पिता-पुत्र को बंधक बनाकर मारपीट शुरू कर दी. 

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धारदार हथियार से गला रेतकर की हत्या

जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने इकबाल सिंह की गर्दन काटकर हत्या कर दी. बेटे युवी के शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. थाना जमालपुर की पुलिस और सीआईए टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज की जांच

शुरुआती जांच में मृतक की गर्दन पर गहरे घाव के निशान मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. फरार हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है.

पत्नी भोपाल में, पोस्टमार्टम में देरी

मृतक की पत्नी वकालत की परीक्षा देने भोपाल गई हुई हैं. उनके लौटने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है. इस घटना से पूरे गांव और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है. लोग रात में घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं.

इकबाल सिंर की किरायेदार गंगा देवी ने कहा- वह बहुत अच्छे इंसान थे. स्कूल चलाते थे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे. अचानक यह घटना सुनकर सदमा लगा है. पूरा इलाका डरा हुआ है. थाना प्रभारी, जमालपुर प्रमोद राज ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. सीआईए टीम के साथ सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही हमलावरों को पकड़ लेगी. 

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Published at : 29 Jun 2026 05:45 PM (IST)
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