पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में 2024 के जबरन वसूली मामले में विदेश में रह रहे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई मुक्तसर के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर रंगदारी और धमकी से जुड़ी गंभीर धाराएं लागू की गई हैं.

मुक्तसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु राणा ने बताया कि गोल्डी बराड़ के पिता शमशेर सिंह और माता प्रीतपाल कौर को एफआईआर संख्या 233, दिनांक 3 दिसंबर 2024 के तहत गिरफ्तार किया गया है. दोनों मुक्तसर साहिब के कोटकपूरा रोड स्थित आदेश नगर, गली नंबर-1, सेक्टर नंबर-1 के निवासी हैं. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(4), 351(1) और 351(3) के तहत केस दर्ज है. पुलिस के मुताबिक, परिवार का मूल निवास फरीदकोट जिले में है और मुक्तसर में उनका एक मकान है.

यह है पूरा मामला

दरअसल शिकायतकर्ता सतनाम सिंह गांव उदेकरन के निवासी हैं और पिछले 33 सालों से शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं. फिलहाल वे सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सम्राट स्कूल, बठिंडा रोड, मुक्तसर साहिब में एसएलए के पद पर तैनात हैं. सतनाम सिंह ने पुलिस को बताया कि 27 नवंबर 2024 को सुबह करीब 10:30 से 11:00 बजे के बीच, ड्यूटी के दौरान उन्हें एक विदेशी व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने खुद को बंबीहा ग्रुप का सदस्य बताते हुए उनकी पहचान की पुष्टि की और 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. आरोपी ने रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी और उनके परिवार व कोटकपूरा रोड स्थित घर की पूरी जानकारी होने का दावा किया.

जांच और पुलिस का दावा

पीड़ित के अनुसार, उसी दिन उन्हें इसी तरह की धमकी भरी कॉल तीन बार और आईं, जिससे वे डर गए और 3 दिसंबर 2024 को आई कॉल को रिसीव नहीं किया. बाद में परिजनों से चर्चा कर वे भाई गुरसेवक सिंह के साथ थाना सदर पहुंचे. पीटीआई के अनुसार, शिकायत पर केस दर्ज होते ही जांच शुरू हुई और गोल्डी बराड़ के माता-पिता की गिरफ्तारी की गई.

SSP ने पुष्टि की कि दोनों को अमृतसर से पकड़ा गया और वे दरबार साहिब के पास एक होटल में ठहरे थे, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि उस समय बंबीहा गैंग और गोल्डी बराड़ साथ काम कर रहे थे, माता-पिता की आय का कोई बड़ा स्रोत नहीं है और वे फिरौती के पैसों पर निर्भर थे. पुलिस अब साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है.